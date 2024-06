Atp Queen's - Lorenzo Musetti blinda la seconda semifinale di fila sull'erba

Seconda semifinale consecutiva sull'erba dopo Stoccarda e top 30 blindata per garantirsi una testa di serie a Wimbledon. Lorenzo Musetti si è definitivamente sbloccato in questa stagione, su una superficie sulla carta non così congeniale al suo gioco.

Eppure, il tennista italiano si è reso protagonista di un'altra importante affermazione nell'Atp 500 del Queen's: sconfitto col punteggio di 6-3, 7-5 il 29enne Billy Harris, 29enne specialista su questi campi che disputava il primo quarto nel circuito maggiore dopo tanti anni trascorsi a disputare Challenger.

Il britannico ha sentito, soprattutto all'inizio, il peso del match cedendo subito il servizio in apertura. Frutto del vantaggio di 3-0, l'azzurro è stato capace di giocare il suo tennis senza particolare pressione e più sciolto.

Dopo aver annullato due palle break nel quinto game, il carrarino si è spinto fino alla conquista del set per 6-3. Nel secondo parziale il nativo di Nottingham ha trovato più continuità con la prima ma si è arreso nel momento cruciale della partita: sul 5-5 Harris ha perso il servizio e Musetti ha archiviato la pratica (7-5).

Ora il numero 30 al mondo dovrà sfidare l'australiano Jordan Thompson con l'obiettivo di agguantare la finale della competizione. Ad Halle Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto la finale in doppio dell'Atp 250.

La coppia italiana, prima testa di serie nel tabellone, ha regolato per 6-3, 7-6 i tedeschi Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer (ai nastri di partenza della competizione grazie a una wild card concessa dagli organizzatori).

Domenica giocheranno un'altra finale in questa stagione: gli avversari saranno i francesi Reboul e Doumbia oppure i tedeschi Krawietz e Puetz (numeri 2 del seeding).

Cocciaretto non si ferma più

Una grande Elisabetta Cocciaretto continua la sua corsa nel Wta 250 di Birmingham.

La tennista italiana ha sconfitto ai quarti anche Diana Shnaider al termine di una dura battaglia di due ore e mezza di gioco. Nel primo set, dal 3-3, le due hanno perso la continuità al servizio dei primi game e hanno cominciato a concedere quasi sempre i loro turni di servizio: l'azzurra ha perso l'opportunità avanti 5-4 con la battuta a disposizione, finendo poi per cedere il parziale per 7-5 in modo rocambolesco.

Questo non ha però demoralizzato la numero 44 del mondo, che si è ritrovata sotto anche 2-4 nel secondo set: da quel momento è arrivata la super reazione della 23enne, che ha ribaltato completamente il punteggio fino al 6-4.

Sempre più in fiducia, la giocatrice di Ancona ha messo pressione in ogni turno di servizio alla sua avversaria, ottenendo ben due break nel parziale decisivo e staccando alla fine il pass per le semifinali (6-2). Ora dovrà vedersela con la kazaka Putintseva o la statunitense Dolehide.