Olimpiadi Parigi 2024, la Russia con Daniil Medvedev e Mirra Andreeva: tutti i nomi

Daniil Medvedev e Mirra Andreeva saranno presenti al Roland Garros al torneo Olimpico di tennis che prenderà il via il prossimo 27 luglio con la finale femminile in programma il 3 agosto e la finale maschile che si giocherà il 4 agosto.

Il 6 marzo scorso la Federazione Internazionale di Tennis (ITF) ha consentito agli atleti russi e bielorussi di partecipare alle Olimpiadi in stato neutrale. Nel singolare maschile oltre a Daniil Medvedev saranno presenti Aslan Karatsev, Roman Safiullin e Pavel Kotov.

Nel singolare femminile oltre a Mirra Andreeva ci saranno Ekaterina Alexandrova, Veronika Kudermetova e Diana Shnaider. Nei giorni scorsi il presidente della Federazione russa di tennis, Shamil Tarpischev, aveva informato che Andrei Rublev, Karen Khachanov e Ljudmila Samsonova non avrebbero giocato alle Olimpiadi.

I tennisti e le tenniste russe presenti nel torneo di doppio a Parigi 2024: ecco tutti gli abbinamenti

Fino a questo momento il singolare, quali saranno invece le coppie russe in gara nel doppio? Daniil Medvedev giocherà in coppia con Roman Safiullin mentre Kotov giocherà con Karatsev.

Nel doppio femminile ci sarà Andreeva insieme a Kudermetova e Alexandrova con Shnaider. Per il doppio misto non c'è ancora una decisione presa ma nei piani ci sarebbe il duo formato da Daniil Medvedev e Mirra Andreeva.

La decisione definitiva in ogni caso verrà presa poco prima del via delle Olimpiadi di Parigi. Ricordiamo che nelle precedenti Olimpiadi estive che si sono tenute a Tokyo nel 2021 con un anno di ritardo rispetto al calendario abituale per via del Covid, i tennisti russi hanno vinto tre medaglie nel tennis: un oro e due medaglie d'argento.

Nella finale del doppio misto tutta russa, Rublev e Pavlyuchenkova hanno battuto Aslan Karatsev ed Elena Vesnina. Nella finale del singolo, Karen Khachanov ha perso nella finale per l'oro contro il rappresentante della Germania, Alexander Zverev.