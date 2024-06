Olimpiadi Parigi 2024: Taylor Fritz e Coco Gauff guidano la lista dei tennisti Usa

Gli Stati Uniti hanno comunicato ufficialmente i tennisti che faranno parte della spedizione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Coco Gauff e Taylor Fritz saranno i numeri 1 della formazione a stelle e strisce che cercherà di conquistare medaglie al Roland Garros.

La formazione maschile degli Usa sarà composta da Taylor Fritz, Tommy Paul, Christopher Eubanks e Marcos Giron. Fritz è l'americano con la classifica più alta visto che è numero 12 della classifica ATP, ed è seguito da vicino da Paul al numero 13.

Eubanks è 44esimo e Giron 53esimo. Come annunciato da tempo non farà parte della spedizione Usa Ben Shelton. Assenti anche Sebastian Korda e Frances Tiafoe. Le quattro tenniste statunitensi che saranno presenti nel singolare femminile invece saranno la campionessa degli Us Open 2023 Coco Gauff che sarà affiancata da Jessica Pegula, Danielle Collins ed Emma Navarro.

Assente Madison Keys. Ricordiamo che il torneo Olimpico di tennis inizierà sabato 27 luglio con le finali il 3 e 4 agosto e si gioca sulla terra battuta del secondo torneo del Grande Slam annuale.

Le formazioni degli Stati Uniti nei tornei di doppio alle Olimpiadi di Parigi

Coco Gauff non giocherà solamente nel singolare ma sarà in gara anche nel torneo Olimpico di doppio nel quale farà coppia con Jessica Pegula.

L'altro doppio statunitense vedrà in campo Danielle Collins che è nella sua migliore stagione che sarà anche l'ultima vista l'intenzione ribadita di ritirarsi a fine anno in coppia con Desirae Krawczyk.

Nel doppio maschile ci sarà la coppia formata da Taylor Fritz e Tommy Paul. Ma non sarà l'unico doppio visto che ci sarà anche il veterano Rajeev Ram che farà coppia con Austin Krajicek. L'USTA ha confermato che verrà annunciato prossimamente anche il team Usa per il doppio misto.