Atp Queen's - Un lucido Musetti conquista i quarti. L'avversario di Sinner ad Halle

L'erba continua a sorridere a Lorenzo Musetti. Il tennista italiano ha ottenuto un'altra importante vittoria all'Atp 500 del Queen's, battendo Brandon Nakashima per 6-4, 4-6, 6-4 dopo l'affermazione contro il numero 2 del seeding Alex De Minaur.

Nel primo parziale il carrarino è stato freddo nel momento più importante dal 4-4: al servizio ha recuperato dal 15-40 e vinto il game, poi ha concretizzato la seconda opportunità di set point ai vantaggi, sorprendendo l'americano.

Nel secondo, nuovamente sul 4-4, è stato il 22enne di San Diego a conquistare il break decisivo dopo un lungo e combattuto gioco, in cui il 22enne azzurro non ha saputo fare la differenza in battuta per uscire dalle difficoltà.

Musetti si è dimostrato più solido e lucido nella fase che ha alla fine deciso la sfida: sempre sul 4-4, il numero 30 del mondo ha difeso il suo turno di servizio annullando due palle break; a seguire ha messo tanta pressione a Nakashima, che non ha tenuto i nervi saldi e perso la battuta addirittura a zero (6-4).

Ad Halle sarà Jan-Lennard Struff l'avversario di Jannik Sinner nei quarti di finale. Il tedesco ha regolato con un doppio 6-4 il greco Stefanos Tsitsipas, sesta testa di serie del main draw, regalando un'altra gioia al pubblico di casa presente sugli spalti.

Ora una sfida molto interessante per il 34enne con l'attuale numero uno al mondo, che vale un posto in semifinale.

Wta 500 Berlino - Le favorite avanzano

Aryna Sabalenka ha lasciato appena 5 game a Daria Kasatkina nel match d'esordio al Wta 500 di Berlino.

Un inizio senza dubbio incoraggiante sull'erba per la bielorussa, che è sembrata subito sul pezzo e ha raggiunto senza problemi i quarti di finale del torneo (ora si ritroverà la russa Anna Kalinskaya). È stata costretta agli straordinari invece Ons Jabeur: la tunisina ha perso il tie-break del primo set contro Linda Noskova, prima di compiere una bella rimonta (6-3, 6-4).