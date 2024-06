Atp Halle - Giron batte in rimonta uno stanco Berrettini. Ok Gauff-Rybakina a Berlino

Un super game in risposta di Marcos Giron e un evidente calo fisico di Matteo Berrettini hanno improvvisamente riaperto una partita che sembrava potersi risolvere in poco più di un'ora. L'italiano è stato dominante al servizio per un set e mezzo - basti pensare che nel primo ha perso solo quattro punti in battuta - ma l'americano ha trovato il modo di rispondere con continuità e rialzare la testa.

Alla fine, nonostante gli sforzi profusi da Berrettini, Giron ha chiuso in rimonta 3-6, 6-4, 6-3.

Atp Halle - Giron batte Berrettini in rimonta

Berrettini è passato subito in vantaggio con un break a zero reso tale da un brutto doppio fallo di Giron.

L'azzurro ha protetto il vantaggio senza mai andare in affanno. Nel secondo parziale è successo tutto in un istante: Giron ha giocato un impeccabile game in risposta e convertito il set point con un ottimo dritto in contropiede.

Lo statunitense ha recuperato da 15-40 nel game che ha dato il via al terzo set; mentre Berrettini ha visto il suo rendimento calare con il passare dei minuti. Il break decisivo è arrivato sul 2-3, quando Berrettini ha affossato in rete lo slice.

Wta Berlino - Vincono Gauff e Rybakina. Infortunio Vondrousova

Al WTA 500 di Berlino hanno fatto il loro esordio nel torneo Coco Gauff ed Elena Rybakina. Entrambe si sono liberate in due set delle rispettive avversarie, ma vinto partite combattute e che non si rispecchiano a pieno nel punteggio.

L’americana si è infatti ritrovata sotto 3-6 nel tie-break e ha dovuto annullare ben tre set point per aggiudicarsi il primo set. Ekaterina Alexandrova ha probabilmente pensato troppo alle occasioni non sfruttate e, nel secondo parziale, raccolto solo due game arrendendosi ( 6) 6-7, 2-6.

Rybakina, da parte sua, ha espresso solo a tratti quel livello capace di farle conquistare Wimbledon nel 2022. La kazaka ha fallito il tentativo di chiudere al servizio il set inaugurale sul 5-4, ma beffato in risposta Veronika Kudermetova nel gioco successivo.

Rybakina ha subito ceduto la battuta nel secondo e, solo sul 2-3, costruito i margini per la rimonta. Al quarto match point, arrivato sul 6-5, la 25enne ha raggiunto Victoria Azarenka ai quarti di finale. Preoccupano le condizioni della campionessa in carica di Wimbledon Marketa Vondrousova, costretta a ritirarsi durante l’incontro con Anna Kalinskaya per un problema all’anca occorso a causa di una sfortunata scivolata. Vince 6-4, 7-5 Jessica Pegula, brava a superare Donna Vekic.