Atp Halle - Sinner ai quarti: Marozsan ko in 3 set. Draper elimina Alcaraz al Queen's

Sono diventate 34 le vittorie consecutive ottenute da Jannik Sinner contro i tennisti fuori dalla top 20: numeri e statistiche tutt’altro che banali a favore del nuovo numero uno del mondo. L’altoatesino ha conquistato per la quinta volta in carriera i quarti di finale in un torneo sull’erba battendo Fabian Marozsan con il punteggio di 6-4, ( 4) 6-7, 6-3 all’evento ATP 500 di Halle.

L’italiano è partito alla grande e ha siglato il break nel terzo game pescando una risposta profonda e in grado di mandare fuori giri l’ungherese. Marozsan non ha mollato e nel gioco successivo si è guadagnato il contro break approfittando del rovescio spedito metri oltre la linea di fondo da Sinner.

Dopo una fase interlocutoria, il 22enne di San Candido ha aumentato la potenza del motore e, aggiudicandosi il duello sulla diagonale del rovescio, sferrato il colpo decisivo in risposta sul 4-4.

Atp Halle - Sinner vola ai quarti.

Draper elimina Alcaraz al Quenn's

Entrambi hanno risolto piuttosto in scioltezza i propri turni di battuta nel secondo parziale fino al 5-5, quando Sinner si è portato sul 15-40. Marozsan ha recuperato lo svantaggio cancellando due pericolose palle break, la seconda utilizzando un efficace servizio al corpo.

L'azzurro ha commesso qualche errore di troppo nel tie-break e Marozsan lo ha punito 7-4. Sinner ha reagito con la solita calma e brekkato in apertura di terzo set l’avversario vincendo un altro spettacolare punto in tuffo.

Il margine di vantaggio si è ampliato sul 4-1, perché Sinner ha portato dalla sua parte anche il game più lungo. Il tentativo di rimonta dell'ungherese è terminato sul 5-3. Nessun problema per Hubert Hurkacz contro il qualificato James Duckworth: il polacco si è imposto 7-6( 3) , 6-4.

Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno invece staccato il pass per le semifinali nel torneo di doppio grazie al 6-4, 6-3 rifilato ad Alexander Bublik e Arthur Fils in poco più di un’ora. La coppia azzurra ha messo in mostra una netta superiorità e il risultato non è mai stato davvero in discussione.

Per volare in finale dovranno battere i due tennisti di casa: Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer. Il primo titolo aggiunto in bacheca a Stoccarda ha probabilmente conferito ulteriore fiducia a Jack Draper, che quest'oggi ha dato vita alla più grande sorpresa di giornata eliminando il campione in carica Carlos Alcaraz al torneo ATP 500 del Queen's con il punteggio di 7-6( 3) , 6-3.

Il giocatore di casa si è reso autore di una fantastica prestazione superando lo spagnolo proprio sul suo terreno preferito: sono stati infatti i dettagli - quelli che esaltano Alcaraz - a premiare in più di un'occasione Draper.

Nel set inaugurale nessuno ha concesso opportunità e Draper si è rivelato perfetto nel tie-break, dominato 7-3.Una meravigliosa risposta vincente gli ha consegnato il break nella seconda frazione sul 3-2 e un capolavoro a rete gli ha permesso di conservarlo senza subire l'immediato contro break.