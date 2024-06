Atp Halle - Zverev batte Sonego, fuori Medvedev. Bronzetti ko a Birmingham

A differenza del primo match disputato contro il connazionale Oscar Otte, Alexander Zverev ha alzato decisamente il livello rendendosi autore di un'ottima prestazione. Lorenzo Sonego, come sempre, ha lottato e fatto il possibile per rientrare in partita.

Tutti i suoi tentativi, però, hanno trovato la ferma opposizione da parte del tedesco. Zverev ha così guadagnato l'accesso ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Halle battendo il piemontese con il punteggio di 6-4, 7-6( 5) .

Atp Halle - Zverev elimina Sonego. Out Bronzetti a Birmingham

Sonego ha pagato a caro prezzo la falsa partenza, quando Zverev ha subito sfruttato la sua occasione effettuando un grande recupero sulla palla corta giocata dall'azzurro.

Il nativo di Amburgo non ha concesso chance al servizio e i quattro set point non convertiti in risposta sul 5-3 non hanno avuto alcun peso sull'esito del parziale inaugurale. Nella seconda frazione di gioco, nessuno ha tentennato nei propri turni di battuta e solo il tie-break ha risolto la disputa.

Sonego è partito benissimo, ma Zverev ha recuperato due mini-break di svantaggio con autorevolezza e chiuso 7-5. Sorprende - ma non troppo - l'uscita di scena di Daniil Medvedev. Il russo è apparso nervoso sin dal primo set e Zhizhen Zhang è stato più attento di lui nel tie-break decisivo.

Fuori anche il campione in carica Alexander Bublik, che non al massimo della condizioni ha perso contro un ritrovato Christopher Eubanks. Brutte notizie per Andy Murray al torneo del Queen's. Lo scozzese si è ritirato sull'1-4 per un problema alla parte inferiore della schiena.

L'ex numero uno del mondo ha richiesto l'intervento del fisioterapista e scelto di non peggiorare la situazione andando a stringere la mano a Jordan Thompson. L'australiano affronterà al prossimo turno Taylor Fritz, giustiziere di Milos Raonic.

Ci ha pensato Sebastian Korda ad aggiudicarsi con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-5 la super sfida con Grigor Dimitrov. Niente da fare per Lucia Bronzetti al WTA 250 di Birmingham. L'italiana ha ceduto 3-6, 5-7 ad Anastasia Potapova.

Nel primo set, Bronzetti ha quasi pareggiato i conti dopo il break subito in apertura, ma Potapova le ha negato l'aggancio imponendosi nuovamente in risposta sul 3-2. Il secondo parziale ha seguito lo stesso andamento del primo: questa volta, Potapova ha messo a segno il colpo del ko a un passo dal tie-break.