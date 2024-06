Atp Queen's - Arnaldi sconfitto nonostante 37 vincenti. Cocciaretto vola a Birmingham

È un periodo davvero magico per Elisabetta Cocciaretto: dopo gli ottavi raggiunti al Roland Garros per la prima volta in carriera, la tennista italiana sta sorprendendo tutti anche sull'erba al Wta 250 di Birmingham, torneo nel quale ha già estromesso la campionessa in carica e testa di serie numero uno Jelena Ostapenko.

La 23enne si è ripetuta contro Sloane Stephens, battuta in due set al termine di un match comunque combattuto di un'ora e 20 minuti. Sotto 0-3 e poi 1-4 in apertura di partita, l'azzurra si è sbloccata definitivamente in un sesto lunghissimo game finito ai vantaggi, nel quale ha saputo alla fine conservare la battuta.

Da quel momento la nativa di Ancona ha recuperato tutto lo svantaggio e si è imposta per 6-4 nel primo set. Un'iniezione di fiducia importante che ha consentito alla marchigiana di dominare anche il secondo parziale: dal 2-2 la statunitense non è stata in grado di vincere più un gioco in battuta o in risposta, cedendo col punteggio di 6-2.

Nel prossimo turno Cocciaretto sfiderà la ceca Marie Bouzkova (numero 8 del main draw) o la russa Diana Shnaider.

Arnaldi eliminato dal torneo del Queen's

Due tie-break sono stati invece fatali per Matteo Arnaldi, che è stato così eliminato dal tabellone principale dell'Atp 500 del Queen's per mano di Rinky Hijikata.

L'italiano, nonostante i 37 vincenti messi a segno, si è trovato costantemente a dover rincorrere nel punteggio. Nel primo set, l'australiano ha ottenuto ben due break consecutivi ma sul 5-2 non è mai riuscito a chiudere i giochi, prolungando pericolosamente il parziale.

In situazione di 6-6, il sanremese ha però reso vano il tentativo di rimonta, cedendo con un netto 7-0. Nel secondo parziale nessuno dei due ha strappato il servizio al rivale: il giocatore ligure può recriminare sulle opportunità non sfruttate quando era sotto 1-2 e soprattutto 3-4.

Sotto 4-5, è stato Arnaldi a tremare con due match point poi annullati. Nel tie-break Hijikata ha nuovamente mostrato solidità e capacità di fare le scelte giuste nei punti importanti, nonostante abbia sofferto la pressione avanti 6-3.

Il 23enne di Sydney ha comunque atteso una nuova occasione che si è ripresentata e stavolta l'ha sfruttata (9-7).