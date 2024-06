Atp Halle - Matteo Berrettini avanza. Luciano Darderi cede dopo una gran battaglia

Matteo Berrettini, buona la prima al torneo Atp 500 su erba di Halle. Il tennista romano ha superato lo statunitense Alex Michelsen col punteggio di 7-6 6-2. Primo set di grande lotta e sofferenza poi nel secondo set l'italiano ha preso il largo.

Dopo la finale ottenuta al torneo di Stoccarda e persa contro Draper il tennista italiano ha esordito come meglio non si poteva. Anche se l'avvio non è stato semplice. L'americano ha iniziato decisamente meglio strappando il servizio a Berrettini nel secondo game con l'azzurro disturbato anche da un moscerino entrato nell'occhio.

Michelsen è andato in fuga sul 3-0. Berrettini però non ha mai perso contatto con la partita e ha recuperato il break fino a impattare sul 4-4. Sul 5-5 il giocatore italiano ha avuto la palla break per mettere la freccia ma non ha concretizzato.

Berrettini è andato 15-30 nell'undicesimo game sul suo servizio ma ha portato il primo parziale al tie break. Il back di rovescio a fil di rete ha destabilizzato Michelsen con il tennista romano che poi ha fatto tutti i punti decisivi all'insegna del suo schema preferito servizio più dritto.

Sette punti a cinque per il tennista azzurro. Secondo set all'insegna dei servizi nella fase iniziale ma sul 3-2 in suo favore l'italiano è riuscito a fare il break e a fuggire 4-2 con un grande passante di dritto incrociato da applausi.

Di lì a breve la conclusione 6-2 con un altro break per il tennista italiano. Per Berrettini domani c'è la sfida contro Marcos Giron che ha eliminato ieri Andrey Rublev.

Luciano Darderi perde al tie break del terzo set contro Struff

Luciano Darderi faceva il suo esordio assoluto nel tabellone principale di un torneo sull'erba.

E l'esordio è stato positivo nonostante la sconfitta. Punteggio finale 6-7 7-5 7-6 per Jan Lennard-Struff dopo una grande lotta. Primo set molto equilibrato senza break. Darderi solidissimo nei suoi game di servizio. Nel tie break è stato Darderi per primo a prendere un mini-break di vantaggio andando 4-2 e poi complice un doppio fallo di Struff è volato 5-2 e ha chiuso il set per 7 punti a 2.

Tie break dominato. Secondo set: si è andati avanti con i servizi fino al 5-5. Qui all'improvviso dopo aver avuto palla per il tie break si è spenta la luce in casa Darderi con Struff che è entrato sulla seconda di servizio e ha portato a casa il set col punteggio di 7-5.

Terzo set che sembrava in salita per il tennista italiano che ha sofferto a tenere i suoi primi due game ma lui è stato il primo a prendere il vantaggio 3-2. Il break però è stato immediatamente restituito.

Sul 4-5 Darderi ha anche annullato tre match point ma ha tenuto il servizio e si è portato sul 5-5. Partita decisa al tie break finale. Tie break thriller. Struff è volato 5-3 con una volee di dritto sulla linea e ha avuto altri tre match point sul 6-3.

Tutti annullati. Ce n'è un settimo che Darderi ha cancellato con una volée alta di rovescio. Struff ha cancellato l'unico match point di Darderi. Sull'11-10 in suo favore il tedesco ha chiuso al decimo match point. Bravo Struff ma ottima prima partita di Darderi alla prima in un tabellone principale su erba.