Atp Queen's - Esordio vincente per Alcaraz, avanza anche Murray. Ok Zverev ad Halle

Primo set perfetto, secondo ricco di alti e bassi: l’esordio di Carlos Alcaraz al torneo ATP 500 del Queen’s ha rispettato il pronostico mostrando anche la capacità dello spagnolo di gestire i momenti difficili senza perdere di vista l’obiettivo finale.

Il tentativo di difendere il titolo ai Cinch Championships è iniziato con il successo ai danni di Francisco Cerundolo con il punteggio di 6-1, 7-5. Nel primo set non c’è stata assolutamente partita, perché Alcaraz ha sempre comandato il gioco contro un timido Cerundolo, troppo spesso impreciso con il rovescio.

Proprio questo colpo, in uscita dal servizio, lo ha tradito in apertura. Alcaraz ha fatto il bis in risposta segnando sul tabellone un pesante 5-0 trasformatosi poi in un risolutivo 6-1.

Atp Queen's - Alcaraz avanza, bene Murray.

Ok Zverev ad Halle

Nel secondo parziale, lo spagnolo ha perso il senso dell’orientamento e Cerundolo ha acquisito quella fiducia necessaria per trovare continuità in battuta e rendersi pericoloso. L’argentino ha sfruttato il dritto spedito di metri oltre la linea di fondo dall’avversaria ed è stato impeccabile fino al fatidico 5-3.

Quando ha avuto l’opportunità di chiudere al servizio, Cerundolo ha tentennato e Alcaraz ritrovato sé stesso comprendendo le difficoltà emotive del rivale. Il campione in carica ha sferrato un duro colpo a Cerundolo cancellando tre set point - non è mai partito lo scambio - sul 4-5 e siglando due preziosi break consecutivi.

Vincono e convincono Taylor Fritz, Tommy Paul e Sebastian Korda: i due americani hanno sconfitto in due set rispettivamente Taro Daniel, Sebastian Baez e Karen Khachanov. Perde ancora Ben Shelton, che sembra non riuscire a scovare la chiave giusta per esprimere il suo potenziale sull’erba.

A batterlo ci ha pensato il giovane Giovanni Mpetshi Perricard. Non poteva celebrare in modo migliore la partita numero 1000 in carriera Andy Murray. Lo scozzese si è regalato una meravigliosa vittoria contro Alexei Popyrin nel torneo che ha conquistato cinque volte: nessuno come lui al Queen's.

La pioggia ha rinviato il match tra Matteo Berrettini e Alex Michelsen ad Halle. L’azzurro esordirà quindi domani - alle ore 12:00 - al Terra Wortmann Open. Grazie al tetto presente sulla OWL Arena, invece, Alexander Zverev ha disputato il suo incontro aggiudicandosi il derby con Oscar Otte ( 5) 6-7, 6-3, 6-4.

Un derby complicato e risolto solo dal terzo set. Proprio dopo aver recuperato il mini-break di svantaggio nel tie-break, il nativo di Amburgo ha commesso un grave errore con il rovescio consegnato il parziale al connazionale.

Zverev ha cambiato passo nella seconda frazione e salvato l’unica chance di contro break concessa a Otte sul 4-2 grazie a una straordinaria fase difensiva. Il colpo del ko si è materializzato sul 3-3 nel terzo set: Zverev ha colpito la riga mandando fuori giri il rivale.