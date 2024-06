Entry list Atp Bastad - Presenti Jannik Sinner e Rafael Nadal: la lista completa

In queste ore è uscita la lista definitiva dei tennisti che saranno presenti a Bastad, Atp 250 che precede di una settimana il torneo olimpico. Jannik Sinner conferma la sua presenza e l’intenzione di riprendere confidenza con la terra battuta in vista dell’importante impegno che lo vedrà protagonista nella settimana successiva.

L’azzurro, che guiderà il seeding da numero uno al mondo, non sarà però l’unico top a scegliere il torneo svedese, in programma da lunedì 15 a domenica 21 luglio. Insieme a lui ci saranno anche altri due tennisti militanti nei primi 10 del mondo.

Si tratta di Casper Ruud, già vincitore in passato di questo evento, e Andrey Rublev, che però ha già comunicato che non parteciperà a Parigi 2024. Un altro grande nome è quello del 22 volte campione Slam Rafael Nadal, che dopo aver commosso tutti al Roland Garros, potrebbe salutare il mondo del tennis proprio in occasione della competizione a cinque cerchi, magari con una medaglia, insieme al suo connazionale e erede Carlos Alcaraz.

Nessun altro italiano ha invece deciso di iscriversi al torneo svedese.

Di seguito l’entry list completa

Jannik Sinner Andrey Rublev Casper Ruud Tallon Griekspoor Mariano Navone Cameron Norrie Roman Safiullin Pavel Kotov Nuno Borges Roberto Carballes Baena Sumit Nagal Federico Coria Alexandre Muller Thiago Monteiro Roberto Bautista Agut Taro Daniel Henrique Rocha (NG) (WC) Rafael Nadal Kei Nishikori (PR)

Maximilian Marterer Aslan Karatsev Luca Van Assche Valentin Vacherot Cristian Garin Camilo Ugo Carabelli Jozef Kovalik