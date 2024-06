Poco importa se nemmeno al torneo ATP 500 di Halle è arrivata la prima vittoria in carriera sull’erba, perché Flavio Cobolli ha dimostrato ancora di possedere una grande personalità e il tennis per impensierire i più forti.

Il sorteggio è stato duro nei suoi confronti sia al Boss Open che al Terra Wortmann Open ponendogli lungo il cammino subito due complicate sfide contro Jan-Lennard Struff e Hubert Hurkacz. Cobolli ha lottato e messo in difficoltà il polacco, che ha però fatto valere la maggiore esperienza e guadagnato l’accesso al secondo turno imponendosi con il punteggio di 7-5, 7-6( 2) .

Atp Halle - Cobolli lotta ma si arrende a Hurkacz. Raonic, record di ace al Queen's

Una risposta terminata sulla riga ha permesso a Hurkacz di brekkare l’azzurro sul 3-2, ma Cobolli lo ha ripagato con la stessa moneta nel game successivo pareggiando i conti.

Nel decimo gioco, l’italiano ha cancellato un set point vincendo il duello da fondo campo. Hurkacz non ha perso le speranze e sul quarto set point - manifestatosi sul 6-5 - ha chiuso bene a rete dopo aver comandato lo scambio.

Nel secondo parziale, entrambi hanno tenuto il servizio senza mai andare in affanno fino al 6-5. Cobolli ha salvato due match point con uno straordinario passante e un eccezionale dritto in contropiede. Hurkacz non si è lasciato condizionare dalle occasioni non convertite e ha disputato un ottimo tie-break.

Jannik Sinner conosce già il nome del rivale che affronterebbe agli ottavi di finale in caso di successo contro Tallon Griekspoor. Fabian Marozsan ha infatti sconfitto Roman Safiullin 7-5, 4-6, 6-1. Al termine di un folle tie-break, Milos Raonic ha eliminato il tennista di casa Cameron Norrie al torneo del Queen’s.

Il canadese ha annullato due match point e siglato il nuovo record di ace messi a segno in un incontro al meglio dei tre set colpendone ben 47. Attenderà agli ottavi uno tra Taylor Fritz e Taro Daniel. Al WTA 500 di Berlino avanzano completando due importanti rimonte Anna Kalinskaya e Daria Kasatkina rispettivamente ai danni di Nao Hibino e Marta Kostyuk.

Nessun problema all’esordio per Marketa Vondrousova, brava a rifilare un netto 6-4, 6-3 alla qualificata Rebeka Masarova.