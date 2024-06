Atp Queen's - Subito fuori Rune: vince Thompson in 3 set. Ok Medvedev ad Halle

Due colpi di scena hanno caratterizzato il Day 1 del torneo ATP 500 del Queen's. Il primo riguarda sicuramente la prematura eliminazione di Holger Rune, che non riesce a trovare continuità di risultati nel 2024; il secondo è invece legato alla sfortunata caduta che ha costretto Frances Tiafoe a ritirarsi all'inizio del terzo set nel match contro Rinky Hijikata.

Get well soon, @FTiafoe 🙌



After a nasty fall, Tiafoe is forced to retire sending Hijikata through to R16 at Queens#CinchChampionships pic.twitter.com/VrdASi5V1j — Tennis TV (@TennisTV) June 17, 2024

A sorprendere Rune all'esordio è statoche si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6, 7-6( 4) , 6-3.

Atp Queen's - Thompson elimina Rune. Medvedev batte Borges ad Halle

Un guizzo di Rune - arrivato sul 5-4 - ha sbloccato la sfida e spostato gli equilibri nel set inaugurale. Entrambi hanno tenuto senza patemi il servizio nella seconda frazione, ma il danese ha mostrato le prime incertezze nell'undicesimo game, quando ha dovuto rimontare da 15-40 per non ritrovarsi sotto.

Nel tie-break, però, Thompson ha pareggiato i conti giocando meglio i punti che contano. Rune non è riuscito a invertire la tendenza e ha subito il break in apertura di terzo . L'australiano non gli ha più concesso nemmeno una chance e ha perso un solo punto negli ultimi tre turni di battuta.

Esordio sul velluto contro Adrian Mannarino per Grigor Dimitrov. Il bulgaro ha dominato in lungo e in largo e chiuso 6-1, 6-2. Vittoria sofferta ma meritata quella ottenuta da Daniil Medvedev ad Halle. Il russo ha superato 7-6( 4) , 6-4 Nuno Borges.

Medvedev non ha permesso all'avversario di scappare siglando l'immediato contro break nel terzo game. Il portoghese ha fatto partita pari e si è procurato addirittura un set point sul 6-5; set point che il nativo di Mosca ha cancellato con un provvidenziale servizio vincente.

Medvedev ha portato a casa il tie-break ma non allontanato i pericoli. È stato infatti l'unico a concedere opportunità nel secondo parziale fino al 5-4: Borges si è innervosito per il malfunzionamento del sistema automatico di Hawk-Eye arrendendosi sul secondo match point offerto al russo.