Luciano Darderi trionfa al Challenger di Perugia, best ranking e numero 3 d'Italia

Luciano Darderi ha vinto il Challenger 125 di Perugia sulla terra battuta. Grande settimana per il tennista italiano che ha superato in finale Sumit Nagal col punteggio di 6-1 6-2. Darderi con questo risultato festeggia anche il suo best ranking in carriera di numero 34 del mondo.

Un'ascesa irresistibile in questi mesi per il tennista che ora ha scavalcato Matteo Arnaldi e diventa il numero 3 d'Italia dopo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Darderi ha battuto nei quarti di finale Fabio Fognini e in semifinale il tedesco Daniel Altmaier.

La finale del torneo di Perugia di fatto non ha avuto storia come il punteggio dice chiaramente. Il nuovo numero 34 Atp si è aggiudicato il terzo Challenger della carriera senza lasciare un set per strada. Quest'anno Darderi ha vinto anche il suo primo titolo Atp a Cordoba.

"Non mi aspettavo una finale così veloce – ha detto Darderi come riporta Supertennis - Sumit sta facendo una bella stagione, reduce dalla vittoria di un Challenger in Germania ed è un avversario tosto.

Sono contento di essere il primo italiano a vincere a Perugia e sono contento di averlo fatto davanti alla mia famiglia".

Luciano Darderi ora atteso alla sfida dei tornei su erba

Ora per Luciano Darderi ci sarà una giornata di trasferimento e di viaggio più che di riposo.

Cambia tutto e dalla terra battuta di Perugia si vola sull'erba di Halle per un primo turno difficilissimo nell'Atp 500 tedesco. Una partita estremamente complicata per via delle tante partite accumulate questa settimana, un po' per la non abitudine a giocare su questa superficie e non ultimo per la forza dell'avversario che risponde al nome di Jan-Lennard Struff.

La partita di primo turno di Darderi in un torneo nel quale Jannik Sinner è la prima testa di serie è programmata per domani martedì 18 giugno. Nel programma di Darderi c'è la prossima settimana l'Atp 250 di Mallorca e poi ovviamente Wimbledon.

Senza dimenticare che sui campi del Roland Garros di Parigi a fine luglio sarà uno degli italiani presenti al torneo Olimpico.