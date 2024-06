Atp 's-Hertogenbosch - Sebastian Korda e Alex de Minaur si sfideranno per il titolo

L'americano e l'australiano in finale al Libema Open

La canadese ha travolto Dalma Galfi 6-4, 6-2. Per scoprire il nome della sua rivale dovrà attendere ancora, perché la pioggia ha sospeso l'incontro tra Liudmila Samsonova ed Ekaterina Alexandrova nel momento in cui la 29enne ha cancellato due match point e guadagnato il set decisivo.

Griekspoor ha provato a non uscire dalla partita affidandosi soprattutto al servizio, ma si è arreso sul 4-4 lasciandosi sorprendere dall'ottima risposta di rovescio colpita da Korda. Bianca Andreescu tornerà a giocare una finale a due anni di distanza dall'ultima volta.

Korda ha invece estromesso dal torneo l'idolo di casa Tallon Griekspoor con un netto 6-2, 6-4. Lo statunitense non ha conesso nessuna occasione all'olandese al servizio e ha dominato la prima frazione siglando il break sia nel primo che nel quinto game.

Il verdetto del set inaugurale non ha spento Humbert, che ha provato a lottare anche nel secondo. Sul 3-4, però. il dritto lo ha tradito consentendo a de Minaur di chiudere i giochi con un convincente turno di battuta.

I due servizi vincenti - complici anche due risposte troppo azzardate del francese - si sono trasformati nel segnale in grado di interrompere il lungo letargo di de Minaur. L'australiano si è salvato e ha successivamente gestito meglio del suo avversario il tie-break.

Sotto 0-4 nel primo parziale, Humbert ha costruito le basi per completare quella che sarebbe diventata una clamorosa rimonta portandosi sul 5-4 e procurandosi due set point consecutivi nel decimo game.

Grazie alla vittoria - maturata con il punteggio di 7-6( 4) , 6-3 - ai danni di Ugo Humbert , il nativo di Sydney raggiungerà il suo best ranking portandosi all'ottava posizione della classifica mondiale. Humbert, da parte sua, ha dovuto fronteggiare un doppio impegno e battuto il qualificato Gijs Brouwer .

A contendersi il titolo al torneo ATP 250 di 's-Hertogenbosch saranno Alex de Minaur e Sebastian Korda . L'australiano ha conquistato la 17esima finale nel circuito maggiore e cercherà di aggiungere in bacheca il nono titolo; mentre per l'americano si tratta della primissima volta all'ultimo atto di un evento sull'erba.

