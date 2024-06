Solo nel primo set il derby tricolore disputato a Stoccarda ha mostrato equilibrio. Alla lunga, però, Matteo Berrettini ha ribadito quelle che sono le gerarchie sull'erba, una superficie capace di esaltare le sue qualità e renderlo uno dei tennisti più pericolosi del circuito per tutti i giocatori.

L'azzurro ha raggiunto la sua quattordicesima finale, la terza al Boss Open, e andrà a caccia del nono titolo in carriera dopo aver rifilato un sonoro 6-4, 6-0 al connazionale. Proprio nell'evento tedesco, potrebbe eguagliare il record di Rafael Nadal che ha trionfato in tre occasioni a Stoccarda: in due casi quando il torneo si giocava ancora sulla terra battuta.

Atp Stoccarda - Berrettini domina il derby contro Musetti e vola in finale

Musetti ha in realtà iniziato molto bene la partita e si è subito procurato una importante palla break in apertura. Berrettini ha risposto presente e cancellato la chance di 0-2 con il classico super dritto in grado di lasciare fermi gli avversari.

Nel gioco successivo, Musetti ha sbagliato un comodo dritto in uscita dal servizio e ceduto la battuta. Dopo aver sprecato un set point sul 5-3, Berrettini ha allontanato i pericoli grazie a una serie di incisive prime e rimontato da 0-40 lanciando un chiaro messaggio.

Probabilmente nervoso per le opportunità non concretizzate, Musetti ha smarrito la via nella seconda frazione di gioco e non è riuscito più ad aggiornare il suo score incassando un pesante bagel. Un azzardato serve & volley e un brutto dritto hanno permesso al 28enne di Roma di guadagnare in pochi minuti il 4-0.

Nell'ultimo atto del Boss Open - che si giocherà domani sul Campo Centrale - Berrettini se la vedrà con Jack Draper. Il britannico ha liquidato Brandon Nakashima con un doppio 6-3.