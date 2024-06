Atp Queen's Draw - Alcaraz guida il seeding, debutto con Cerundolo. Male Musetti

La prossima settimana andranno in scena i tornei di Halle e del Queen's. Se ad Halle assisteremo alle sfide del numero uno al mondo Jannik Sinner e di diversi Top Ten non va male invece al torneo londinese che vede il neo vincitore del Roland Garros (e campione in carica del torneo) Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno del seeding.

Lo spagnolo è il grande favorito per l'evento che non ha molti Ten ma diversi tennisti dopo la decima posizione. Alcaraz debutterà contro Cerundolo, sicuramente non uno specialista della superficie e un match non molto complicato visto la superficie.

Intriga però la possibile sfida al secondo turno contro Draper, uno che sull'erba è cresciuto e che può portare grosse insidie. Dall'altra parte del tabellone la testa di serie numero due Alex De Minaur comincerà il torneo contro Lorenzo Musetti, autore di una buona prova a Stoccarda ma sicuramente non favorito su questa superficie.

Due italiani nel torneo, Musetti e Matteo Arnaldi che invece si trova nella parte alta e affronterà al primo turno Ugo Humbert. Insomma tabellone non semplice per gli azzurri nel torneo, sia qui che ad Halle. Tra i match di primo turno intriga quello tra Milos Raonic e Cameron Norrie mentre il russo Khachanov affronterà Sebastian Korda, gli altri americani Taylor Fritz, Ben Shelton e Frances Tiafoe affronteranno qualificati al primo turno e c'è curiosità su chi saranno i loro avversari.

Ecco il tabellone del torneo londinese: