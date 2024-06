Da Griekspoor a Zverev: il duro cammino di Jannik Sinner ad Halle

Jannik Sinner debutterà come nuovo numero uno al mondo per la prima volta in un torneo ad Halle, nella sua seconda settimana ufficiale in testa al circuito. Un torneo Atp 500 ma che per il programma e i tennisti in campo che sembra dire ben altro, un calendario piuttosto complicato e diversi Top Ten presenti nel torneo.

Sinner vuole cimentarsi sull"erba ma deve fare i conti con un sorteggio piuttosto complicato e che lo vede subito contro ottimi avversari. Un tabellone non semplice visto che appunto trattiamo di un torneo Atp 500 e tanti avversari complicati.

L'olandese Griekspoor e probabilmente il russo Safiullin saranno i suoi primi due avversari nel torneo di Halle, con il russo che parte favorito nel suo match contro Maroszan. Entrambi forti al servizio e a proprio agio su questa superficie, i due primi avversari non saranno semplici ma dai Quarti in poi che il cammino di Jannik è paragonabile a quello in un torneo del Grande Slam.

Ai Quarti Sinner dovrebbe affrontare infatti il greco Stefanos Tsitsipas, un giocatore di talento e avversario difficile nonostante la superficie non adeguata; ai Quarti Sinner affronterà Tsitsipas o eventualmente il padrone di casa Jan-Lennard Struff, avversario piuttosto ostico sull'erba.

In semifinale Sinner potrebbe affrontare uno tra Daniil Medvedev e il kazako Bublik sebbene quest'ultimo sia reduce dall'infortunio nel torneo di Stoccarda, torneo dove si è ritirato ai Quarti contro Musetti. Insomma il suo cammino è tutt'altro che semplice e nell'altra parte del tabellone Sinner potrebbe affrontare in finale uno tra Alexander Zverev, idolo di casa, o uno tra Andrey Rublev, Hubert Hurkacz e il canadese Felix Auger Aliassime, anch'egli a suo agio su questa superficie.

Ecco il tabellone completo del torneo tedesco: