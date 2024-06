Pioggia ancora protagonista sia a 's-Hertogenbosch che a Nottingham. Al Libema Open sono due i quarti di finale che non hanno trovato il proprio epilogo per l'ennesima sospensione: uno nel torneo maschile e uno in quello femminile. Ugo Humbert tornerà in campo domani contro Gijs Brouwer; così come Ekaterina Alexandrova e Robin Montgomery.

Il francese ha perso il primo set dopo aver sprecato due palle del 4-0, ma è in vantaggio 5-2 nel secondo.

Atp/Wta 's-Hertogenbosch - De Minaur supera Raonic. Andreescu batte Osaka in tre set

Ad aprire il programma con una convincente vittoria ci ha pensato Sebastian Korda.

L'americano ha dominato il derby con Tommy Paul, terminato 6-4, 6-2, e conquistato la tredicesima semifinale nel Tour ATP, la seconda sull'erba dopo quella raggiunta al torneo del Queen's lo scorso anno. Continua il suo cammino nell'evento di casa nonostante le grandi difficoltà Tallon Griekspoor.

L'olandese ha sconfitto in rimonta 4-6, 6-3, 7-6( 4) Aleksandar Vukic. Le speranze di vittoria di Milos Raonic si sono forse spente sul meraviglioso passante colpito da Alex de Minaur sul 5-5 nel primo set. Un passante che ha spedito l'australiano a servire per passare in vantaggio.

Il canadese ha perso certezze e nella seconda frazione di gioco ceduto la battuta due volte consecutive. La sfida del giorno ha visto Bianca Andreescu battere Naomi Osaka con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6( 3) . Il break siglato nel settimo gioco ha fatto la differenza nel primo, anche se Andreescu è stata brava a cancellare una palla break sul 5-4.

La giapponese ha reagito da campionessa guadagnando subito il 5-0 nel secondo. Solo il tie-break ha deciso la disputa; tie-break conclusosi 7-3 a favore della canadese. Andreescu se la vedrà con Dalma Galfi in semifinale.

Liudmila Samsonova, brava a liquidare Greet Minnen in due set, dovrà ancora attendere qualche ora per scoprire il nome della sua rivale. L'unica buona notizia arrivata da Nottingham è che almeno tutti gli ottavi di finale sono stati completati grazie al rapido successo ottenuto da Ons Jabeur ai danni di Linda Fruhvirtova. Tutte le giocatrici, ad eccezione di Katie Boulter, saranno chiamate a un duro doppio impegno domani.