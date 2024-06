Atp Stoccarda - Musetti sfrutta il ritiro di Bublik: sfiderà Berrettini in semifinale

Alexander Bublik si è improvvisamente ritirato all'inizio del terzo set e Lorenzo Musetti ha conquistato l'accesso alle semifinali del torneo ATP 250 di Stoccarda. Per l'azzurro si tratta della prima volta al penultimo atto di un evento sull'erba.

Il tennista di Carrara non è riuscito a gestire le improvvise accelerazioni del kazako a inizio partita e ha perso il set inaugurale a causa del break subito nel settimo game, quando il suo dritto è terminato di poco lungo sulla chance offerta all'avversario.

Atp Stoccarda - Bublik si ritira all'inizio del terzo set: Musetti sfiderà Berrettini in semi

Un doppio fallo colpito da Bublik ha permesso a Musetti di rialzare la testa in apertura di secondo set. Il kazako si è procurato la palla del contro break sul 3-1 e, dopo aver fallito l'occasione, si è messo nei guai da solo tra un doppio fallo e un drop shot affossato in rete.

Incassato un sonoro 1-6, Bublik ha ceduto la battuta anche nel terzo parziale e poi raggiunto Musetti a rete per annunciare il suo ritiro per un problema fisico non identificato. Il Boss Open avrà dunque un italiano in finale, perché Musetti darà vita a un interessante derby tricolore con Matteo Berrettini in semifinale.

I due si sono affrontati solo sul cemento a Napoli, nel match che ha consentito a Musetti di vincere il secondo titolo in carriera. In quella circostanza, però, l'ex finalista di Wimbledon non ha potuto esprimere il suo miglior tennis a causa dell'infortunio al piede.

La parte alta del tabellone principale, invece, metterà uno di fronte all'altro Jack Draper e Brandon Nakashima. Il britannico - sarà il numero uno nel suo Paese a partire dal prossimo lunedì - ha eliminato il campione in carica Frances Tiafoe 5-7, 6-4, 7-6( 1) ; mentre l'americano ha beneficiato del forfait di Jan-Lennard Struff, costretto ad alzare bandiera bianca per un forte stato influenzale.