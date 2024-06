Olimpiadi - La Federazione annuncia i doppi per Parigi: ecco il compagno di Sinner

Ora è tutto definito e ufficiale: saranno 10 in totale i tennisti italiani a partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nazionale azzurra si presenterà con una squadra davvero ricca e piena di talento, con l'obiettivo di regalarsi almeno una medaglia fra le diverse competizioni in programma.

Le aspettative sono in un certo senso alte per l'anno finora vissuto dal movimento e gli ottimi risultati raggiunti al Roland Garros, che ospiterà su quei campi la manifestazione a cinque cerchi. La Federazione ha annunciato tutte le convocazioni, includendo anche i doppi: complessivamente, il team italiano sarà protagonista con 4 giocatori nel tabellone maschile, 3 atlete nel singolare femminile e 2 coppie sia nel doppio uomini che donne.

La notizia è apparsa in queste ore sul sito ufficiale del CONI.

Le squadre dei doppi: c'è Sinner

Nell'individuale maschile, come già comunicato dall'ITF in base al ranking, sono pronti a dare battaglia Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, mentre in quello femminile ci saranno Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.

Fra gli uomini Andrea Vavassori, qualificato di diritto grazie alla top 10 in doppio conquistata dopo il Roland Garros, ha scelto naturalmente di vivere l'esperienza olimpica con il suo compagno Simone Bolelli. I due si sono spinti fino all'atto conclusivo del torneo in quel di Parigi e puntano a ripetersi fra circa un mese, con l'intento di portare a casa una storica medaglia.

Anche Jannik Sinner giocherà il doppio e sarà affiancato da Lorenzo Musetti, uno specialista della terra battuta che potrà sfruttare questa occasione per rilanciarsi e guadagnare ulteriore fiducia. Per le donne le maggiori chances di medaglia saranno consegnate a Jasmine Paolini e Sara Errani, la decima e ultima giocatrice italiana a qualificarsi.

Le due, dopo la vittoria agli Internazionali d'Italia e la finale a Parigi, possono davvero sognare in grande. Ci proveranno, in coppia, anche Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, che disputeranno così due competizioni.

L'unico dubbio resta legato al doppio misto: l'Italia potrebbe partecipare anche a questo tabellone. In questo caso, i maggiori indiziati dovrebbero essere Vavassori ed Errani, attualmente impegnati in una sola competizione.