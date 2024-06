Atp/Wta 's-Hertogenbosch - Avanzano Raonic e de Minaur. Krunic elimina Pegula

Non sarà Ben Shelton a sfidare Matteo Berrettini ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Stoccarda. L'americano ha giocato male la maggior parte dei punti importanti, colpendo anche diversi doppi falli, e perso ( 5) 6-7, 6-4, 3-6 ai danni del qualificato James Duckworth.

Due gli italiani che andranno a caccia delle semifinali a Stoccarda: Lorenzo Musetti - se la vedrà con Alexander Bublik - e, appunto, Berrettini. A 's-Hertogenbosch vince la seconda partita consecutiva Milos Raonic. Il canadese riesce sempre a esaltarsi quando compete sull'erba e sta provando a trovare quella continuità - almeno su questa superficie - che gli manca ormai da troppo tempo.

Raonic ha battuto in rimonta Roberto Bautista Agut con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-5 e raggiunto la testa di serie numero uno Alex de Minaur ai quarti.

Atp/Wta 's-Hertogenbosch - Vincono Raonic e de Minaur. Krunic elimina Pegula

L'australiano si è reso protagonista di un ottimo esordio e superato il lucky loser Zizou Bergs 7-5, 6-4.

Soffre ma si salva Tommy Paul. L'americano non ha espresso il suo miglior tennis nel primo parziale, ma è riuscito a rialzare la testa contro Alexei Popyrin e a chiudere 5-7, 6-4, 6-3. Aleksandar Vukic non dovrà provare alcun rimpianto per non aver esultato già ieri pomeriggio, quando ha fallito il tentativo di servire per il match prima della nuova interruzione per pioggia.

L'australiano, alla fine, si è comunque tolto la soddisfazione di trionfare al tie-break del terzo decisivo contro Karen Khachanov. Nel torneo femminile, invece, c'è stata una grande sorpresa. La numero 400 WTA Aleksandra Krunic ha estromesso dal Libema Open Jessica Pegula.

La giocatrice serba non ha tremato nell'intenso finale di partita e ha sconfitto la rivale 7-6( 3) , ( 3) 6-7, 6-4. Avanza Liudmila Samsonova, brava a regolare la wild card Celine Naef 7-5, 6-2. La pioggia non ha dato tregua al WTA 250 di Nottingham e solo due dei quattro incontri previsti oggi sono terminati.

Emma Raducanu ha dominato 6-2, 6-2 contro Daria Snigur; Magdalena Frech ha avuto la meglio su Tatjana Maria. Ons Jabeur non è scesa in campo a causa delle avverse condizioni climatiche.