Atp Stoccarda - Ecco quando giocano i quarti Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini

Due italiani nei quarti di finale del torneo Atp 250 di Stoccarda. La prima settimana dei tornei sull'erba che conduce all'appuntamento principale di Wimbledon, vede in campo due giocatori italiani che nella giornata di venerdì 14 giugno cercheranno di conquistare la semifinale.

Semifinale che nel caso giocherebbero uno contro l'altro. Infatti Matteo Berrettini sfiderà l'australiano James Duckworth e Lorenzo Musetti il kazako Alexander Bublik. In caso di successo per entrambi i giocatori ci sarà a Stoccarda una semifinale tutta italiana nella parta bassa del tabellone.

I primi due quarti di finale che si giocheranno venerdì 14 giugno saranno quelli della parte alta del tabellone. Si inizia alle 11 con la sfida tra il numero 4 del seeding Frances Tiafoe contro la testa di serie numero 6 l'inglese Jack Draper.

A seguire l'altro quarto della parte alta che vede opposto l'americano Brandon Nakashima al giocatore di casa Jan Lennard Struff. I due vincitori si sfideranno in semifinale.

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti giocheranno il terzo e il quarto match venerdì 14 giugno a Stoccarda

Matteo Berrettini che oggi ha eliminato il giocatore canadese Denis Shapovalov in due set non sfiderà nel suo quarto di finale l'americano Ben Shelton testa di serie numero 2 come si ipotizzava.

Shelton è infatti stato eliminato dall'australiano James Duckworth in tre set. La partita tra Berrettini e Duckworth si giocherà come terzo incontro non prima delle 14.30. A seguire, a chiudere il programma della giornata a Stoccarda, ci sarà Lorenzo Musetti che sfiderà in una partita ricca di talento il giocatore del Kazakistan Alexander Bublik.

La partita tra il giocatore italiano testa di serie numero 5 del torneo tedesco e il giocatore kazako, testa di serie numero 3, si giocherà come ultimo incontro non prima delle ore 16.30 italiane. Ecco il programma completo di venerdì 14 giugno a Stoccarda.