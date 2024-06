Da Jannik Sinner a Carlos Alcaraz: quanti punti difenderanno i top 10 sull'erba?

La fase della stagione forse più imprevedibile e in un certo senso affascinante. Dopo la conclusione del Roland Garros, immediatamente da lunedì, sono cominciati i primi appuntamenti sull'erba. Alcuni Big hanno deciso di scendere subito in campo, mentre tanti altri ricaricheranno del tutto le energie in questa settimana prima di tornare a disputare le competizioni ufficiali nel circuito maggiore.

Una cosa è certa: Jannik Sinner resterà numero uno del mondo al termine di Wimbledon e almeno fino alle Olimpiadi. La semifinale conquistata sulla terra rossa di Parigi ha consentito all'altoatesino di distanziare di 900 punti Carlos Alcaraz, il suo principale (e probabilmente unico) rivale per la vetta del ranking Atp.

Quanti punti difenderanno sull'erba?

Ecco il totale dei punti che i primi 10 della classifica mondiale dovranno difendere fino a metà luglio.

Jannik Sinner: 855 punti Carlos Alcaraz: 2500 punti Novak Djokovic: 1200 punti Alexander Zverev: 270 punti Daniil Medvedev: 810 punti Andrey Rublev: 660 punti Casper Ruud: 45 punti Hubert Hurkacz: 315 punti Alex De Minaur: 390 punti Grigor Dimitrov: 290 punti

Carlitos non potrà praticamente guadagnare punti dai suoi 8580 attuali.

Il giovane spagnolo sarà chiamato a difendere i titoli ottenuti al Queen's e a Wimbledon lo scorso anno. Se Nole invece dovesse confermare di saltare l'appuntamento londinese, perderebbe di sicuro i 1200 punti e forse anche la top 5 della graduatoria.

L'altoatesino avrà la possibilità di incrementare il suo bottino: l'italiano ha sicuramente messo nel mirino Wimbledon, che sarà il primo torneo a livello Major in cui guiderà il tabellone da prima testa di serie.

Nel 2023 risultati non convincenti per Alexander Zverev, che potrebbe fare il colpo e avvicinarsi ai migliori del ranking, considerando che il diretto avversario (Medvedev) dovrà riconfermarsi e cercare di non perdere troppo terreno.