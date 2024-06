Atp Stoccarda - Matteo Berrettini si prende i quarti in Germania. Nardi cede a Korda

Sono stati le rivelazioni dell'edizione 2021 di Wimbledon: Matteo Berrettini ha raggiunto la finale in quell'occasione, mentre Denis Shapovalov si è spinto fino alla semifinale (in entrambi i casi è stato Djokovic a batterli).

Per una serie di motivi, in questi ultimi tre anni, hanno dovuto faticare e non poco per ottenere importanti risultati nel circuito Atp. I due, rispettivamente numeri 95 e 117 in classifica, si sono trovati uno di fronte all'altro nella sfida valevole per un posto ai quarti del '250' di Stoccarda.

Il 28enne italiano, piuttosto solido al servizio, non ha pagato le quasi tre ore passate in campo l'altro giorno contro Safiullin e si è imposto in due set ai danni del canadese, che non è riuscito a trovare le giuste contromisure per mettere in difficoltà l'azzurro.

I numerosi punti diretti messi a segno da 'The Hammer' (complessivamente il 68% di prime ma l'85% dei punti) gli hanno consentito di tenere tutti i turni di servizio, concedendo solo una palla break in apertura di primo set.

Nel momento cruciale, sul 4-4, è stato il 25enne nato a Tel Aviv a cedere la battuta e a consegnare di fatto il parziale al romano. Nel secondo è bastato nuovamente un break, stavolta nel quinto game, a Berrettini per prendere il controllo pieno del set e procedere senza problemi verso la seconda vittoria consecutiva dopo i due mesi di stop.

Al prossimo round troverà di fronte Ben Shelton o James Duckworth.

Nardi fuori dal Libéma Open

Nell'Atp 250 di 's-Hertogenbosch Luca Nardi non è riuscito a guadagnarsi l'accesso ai quarti. L'italiano ha combattuto duramente contro lo statunitense Sebastian Korda, che alla fine ha saputo portare a casa per 7-5 entrambi i set.

Nel primo set il pesarese, sotto 3-0, è stato bravissimo a recuperare quando l'americano si è ritrovato a servire per chiudere il parziale (5-3), cedendo però ai vantaggi il servizio a 15. Stessa corte nel secondo parziale, con il 20enne che ha provato a contenere l'aggressività in risposta di Korda senza però riuscire a evitare il break decisivo.

Una buonissima avventura in Olanda per il classe 2003, che ora si concentrerà sui prossimi appuntamenti sull'erba.