Angelo Binaghi punta a portare in Italia un altro evento tennistico: "Siamo pronti"

Angelo Binaghi punta a portare in Italia un altro grande evento tennistico. Accanto al Masters 1000 di Roma e alle Atp Finals di Torino, il pressidente della Federazione Italiana Tennis e Padel in occasione della conferenza stampa a Milano per annunciare la partnership tra UniCredit e ITF per la Coppa Davis si è detto pronto anche a portare nel nostro paese le Finals di Coppa Davis.

"Se l'ITF ritenesse il nostro Paese come una buona soluzione, ha detto Binaghi, saremmo pronti per fare la nostra parte e portare anche le finali di Coppa Davis in Italia". "Noi alla Coppa Davis ci abbiamo creduto sempre, ha spiegato Binaghi, non solo adesso che l'abbiamo vinta.

Abbiamo impostato tutta la rifondazione del tennis italiano che abbiamo raccolto 23 anni fa in uno stato prefallimentare proprio sulla Coppa Davis. Se c'è una competizione in cui nel nostro sport i valori contano di più e condizionano i risultati è proprio la Coppa Davis, perché giochi non per te stesso come succede sempre nel tennis, ma per la tua squadra, la tua famiglia, il tuo Paese".

Angelo Binaghi: "Stiamo raccogliendo molto di più di quello che meritiamo"

Binaghi ha anche parlato della situazione attuale del tennis italiano: "Stiamo raccogliendo molto più di quello che meritiamo, nessuno di noi aveva mai pensato che la ricostruzione del tennis italiano avrebbe potuto portarci sul tetto del mondo.

Se sommiamo la classifica del numero 1 e della nostra numero 1, la Paolini numero 7, siamo primi al mondo. Siamo campioni del mondo a squadre in Coppa Davis, vice-campioni del mondo in Billie Jean King Cup, credo che sia un momento irripetibile".

"Essendo fondamentale in una gara a squadre anche il tifo che è parte dello spettacolo e del gioco, facciamo il tifo perché ci sia il turnover anche sulla sede delle Finals (ora si giocano a Malaga, in Spagna, ndr).

Come abbiamo fatto vedere in altri settori, se l'ITF ritenesse il nostro Paese come una buona soluzione saremmo pronti per fare la nostra parte e portare anche le finali di Coppa Davis in Italia".