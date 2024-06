Lorenzo Musetti spezza una maledizione: è la prima volta nel 2024

Piccoli segnali, ma che lasciano ben sperare. Quello visto nelle ultime settimane è sicuramente un Lorenzo Musetti più determinato e combattivo. Dopo un inizio di stagione horror, dal quale il tennista carrarino non riusciva proprio a venirne a capo, Musetti ha deciso di ricominciare umilmente dal basso, dai Challenger, per provare ad arrivare in una buona condizione al Roland Garros.

Una cura che ha avuto i suoi frutti, visto il percorso dell’azzurro a Parigi, che ha spaventato Novak Djokovic con una prova superlativa, arrendendosi soltanto al terzo set. Adesso le prime due partite su erba, all’Atp 250 di Stoccarda, che hanno evidenziato la crescita del 22enne italiano.

Ultimo segnale positivo la vittoria in rimonta agli ottavi di finale contro il tedesco Dominik Koepfer, match nel quale Musetti è stato capace di ripartire dopo il primo set perso 11-9 al tiebreak, imponendosi col punteggio di 6-7(9) 7-6(5) 6-3 in 2 ore e 49.

Un successo che dà fiducia, ma che rappresenta un’assoluta novità per il carrarino in questo 2024.

La prima vittoria in rimonta di Lorenzo Musetti nel 2024

La vittoria contro il padrone di casa Koepfer a Stoccarda corrisponde alla prima volta nell’anno corrente in cui Musetti riesce a portare a casa la partita dopo essere passato in svantaggio di un set.

Mai infatti l’azzurro, nelle precedenti 23 occasioni, era riuscito a rimontare un match dopo aver perso il primo parziale. Un chiaro segnale della crescita mentale di Lorenzo nell’ultimo periodo, che può essere determinante nel ritrovare la miglior condizione in vista di Wimbledon e, fra qualche mese, dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

I due successi consecutivi, contro Mpetshi Perricard e contro Koepfer, valgono per Musetti il primo quarto di finale stagionale in un torneo Atp. Il prossimo avversario dell’italiano sarà l’estroso tennista kazako Alexander Bublik.