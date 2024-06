Atp Stoccarda - Sarà Bublik a sfidare Musetti. Bene Osaka a ‘s-Hertogenbosch

Lorenzo Musetti ha scoperto il nome del suo avversario ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Stoccarda. Sarà Alexander Bublik ad affrontare l'azzurro per un posto in semifinale al Boss Open. Il kazako ha regolato un discontinuo Hamad Medjedovic con il punteggio di 6-1, 7-6( 4) .

Il serbo non è riuscito a fare partita pari nel primo set, ma ha reagito nel secondo fino al fatidico tie-break in cui è tornato a colpire gratuiti evitabili. Avanza il campione in carica Frances Tiafoe, in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.

L'americano ha sconfitto in due set Yannick Hanfmann. Jack Draper ha invece superato al terzo set Marcos Giron.

Atp Stoccarda - Sarà Bublik l'avversario di Musetti. Osaka, super sfida con Andreescu a ‘s-Hertogenbosch

A ‘s-Hertogenbosch continua la corsa dell'idolo di casa Tallon Griekspoor, bravo a eliminare Mackenzie McDonald 6-3, 7-6( 5) in un'ora e 44 minuti di gioco.

È stato Ugo Humbert ad aggiudicarsi il derby francese valido per l'accesso ai quarti di finale del Libema Open con Arthur Fils. Il tennista di Metz ha chiuso 6-3, 7-6( 1) chiudendo con un tie-break pressoché perfetto.

Fuori, invece, un altro francese: Adrian Mannarino si è fermato sotto i colpi del qualificato Gijs Brouwer. Una sola sorpresa ha caratterizzato il torneo femminile quest'oggi. Bianca Andreescu e Naomi Osaka - che daranno vita a un super match ai quarti - hanno liquidato in due set rispettivamente Yue Yuan e Suzan Lamens; mentre Donna Vekic si è arresa al terzo a Greet Minnen.

Al WTA 250 di Nottingham avanzano Karolina Pliskova e Katie Boulter. La ceca si è liberata con un doppio 6-4 di Heather Watson; la britannica con un importante 6-4, 6-3 di Rebecca Marino.