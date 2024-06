Atp Stoccarda - Musetti non molla e rimonta Koepfer: ragiunti i quarti di finale

L'erba è una superficie in cui è complicato strappare il servizio all'avversario, rispetto alla terra battuta e al cemento. I match di Lorenzo Musetti all'Atp 250 di Stoccarda sono sicuramente una prova: dopo i due tie-break disputati e vinti contro il francese Perricard, l'italiano ha combattuto e non poco nella sfida degli ottavi con il giocatore di casa Dominik Koepfer.

Una battaglia durissima e lunga soprattutto perché entrambi hanno tenuto quasi tutti i turni in battuta, giocandosi molto al tie-break. Alla fine è stato, con determinazione, il nativo di Carrara a strappare la qualificazione ai quarti di finale: ora affronterà uno tra Medjedovic e Bublik.

Nel primo set il toscano ha confermato un rendimento importante con la prima (e non solo), come aveva fatto vedere all'esordio. L'efficienza al servizio gli ha permesso in più di un'occasione di impensierire il tedesco in risposta, specialmente nelle battute conclusive: sia sul 5-4 che sul 6-5, il 22enne non ha sfruttato dei set point a disposizione.

È stato il tie-break a consegnare, un po' a sorpresa, il parziale a Koepfer, bravo a convertire per primo l'opportunità (11-9) annullando in totale 5 set point. Nel secondo il claim dell'incontro non è cambiato e, dopo aver cancellato due palle break in apertura, il nativo di Carrara ha spinto fino al tie-break il suo avversario.

I due hanno iniziato a concedere in battuta (ben 7 mini-break) e, con un recupero dal 3-5, Musetti ha strappato il parziale. Nel terzo decisivo set il primo break del confronto: a riuscirci Lorenzo, che è salito così sul 3-1.

La gioia di aver finalmente strappato il servizio a Koepfer è durata pochissimo, visto che il tedesco ha reagito e ottenuto un contro-break immediato. La svolta poco più tardi sul 3-3: l'italiano ha annullato due palle break e, caricandosi, ha tenuto la battuta; nel game successivo ha sorpreso il tennista 30enne a zero. L'azzurro ha poi archiviato la pratica per 6-3 dopo 2 ore e 49 minuti.