Andy Roddick va all'attacco frontale contro i giudici di sedia: "È ora di cambiare"

Andy Roddick sul suo profilo X è tornato ad attaccare sulle regole attuali del mondo del tennis. Riflettendo ancora sulla palla contestata nella finale del Roland Garros tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, l'ex tennista americano esprime un giudizio decisamente tranciante.

Andiamo per ordine e ricordiamo l'episodio dal quale si muove la riflessione di Roddick. Momento decisivo della finale del Roland Garros, Alcaraz conduce 2-1 al quinto set, c'è una palla break per Zverev, la seconda di servizio dello spagnolo viene chiamata fuori e quindi ci sarebbe il contro-break del 2-2.

Il giudice di sedia è sceso e ha invece valutato la palla buona, Alcaraz ha servito di nuovo la prima, ha fatto il punto e poi dal possibile 2-2 è andato 3-1. Hawk-eye televisivo ha poi fatto vedere in diretta tv che la palla di servizio di Alcaraz era out.

Se i giudici di linea sono progressivamente utilizzati sempre meno sul circuito Atp, Roddick ha proposto di andare oltre sopprimendo anche la figura del giudice di sedia.

E nel tweet è stato tutt'altro che leggero: "Un arbitro che spiega a un giocatore come si muove una palla e come leggere un segno mi fa sempre ridere. La maggior parte degli arbitri del circuito ha a malapena giocato".

E ancora, prosegue Roddick: "I giocatori normalmente hanno ragione. Le immagini hanno mostrato che Zverev aveva visto il segno della palla nel modo corretto. Non è possibile che si arrivi alla ripetizione quando si leggono correttamente i segni.

Buona liberazione da questi arbitri che ci provano ed è ora di cambiare, è ora di introdurre l'utilizzo delle macchine a tempo pieno". I tweet originali di Andy Roddick:

Players normally right. Shotspot showed Zverev saw mark correct way …….

Cant replace real life playing reps when reading marks correctly. Good riddance to these umpires trying. Bring in the machines full time https://t.co/4tTrDAE66C — andyroddick (@andyroddick) June 9, 2024