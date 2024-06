Atp Stoccarda - Struff elimina Cobolli, fuori Murray. Bene Raducanu a Nottingham

Considerando che si tratta della terza partita in carriera su questa superficie - le prime due le ha giocate nel torneo di qualificazioni di Wimbledon nel 2022 e nel 2023 - Flavio Cobolli può guardare con ottimismo al resto della stagione sull'erba nonostante la sconfitta subita al primo turno dell'evento ATP 250 di Stoccarda.

Il sorteggio non è stato dei migliori, perché Jan-Lennard Struff sa esaltarsi sui prati tennistici di tutto il mondo. Il tedesco si è imposto con il punteggio di 7-6( 7) , 6-3.

Atp Stoccarda - Struff elimina Cobolli.

Subito fuori Murray

Entrambi hanno tenuto il servizio senza patemi fino al 5-5, quando Cobolli - costretto ai vantaggi - ha reagito con un ace e una prima vincente. L'azzurro non ha sfruttato il momento favorevole all'inizio del tie-break e ha perso il controllo del dritto sul 3-1 e quello del rovescio sul 3-4.

Struff ha sprecato due set point - il primo con un grave doppio fallo - ma chiuso al terzo dopo averne annullato uno a Cobolli con il servizio. Il break a zero siglato in apertura di secondo set da Struff con una discreta risposta con il rovescio è risultato fondamentale.

Il 34enne non ha più concesso opportunità al rivale. Saluta subito il Boss Open Andy Murray, sconfitto nettamente 3-6, 4-6 da Marcos Giron. A 's-Hertogenbosch è tornato in campo Milos Raonic, bravo a eliminare uno specialista come Jordan Thompson 6-3, 6-4.

Arthur Fils si è aggiudicato il derby francese con Arthur Cazaux; mentre l'idolo di casa Tallon Griekspoor ha superato in rimonta Miomir Kecmanovic. Nel torneo femminile, invece, sono partite alla grande Naomi Osaka - ha liquidato in due set Elise Mertens - Bianca Andreescu e Jessica Pegula.

Al WTA 250 di Nottingham, avanzano in scioltezza Ons Jabeur ed Emma Raducanu, brave ad avere la meglio rispettivamente su Camila Osorio ed Ena Shibahara. Marta Kostyuk ha sorprendentemente perso il derby con la giovane Daria Snigur.