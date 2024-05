Laver Cup - Noah sostituirà Borg dal 2025: sarà lui il capitano del Team Europe

Adesso è ufficiale: a partire dal 2025, la Laver Cup non proporrà più la sfida a distanza tra Bjorn Borg e John McEnroe. Le due leggende del tennis non guideranno più rispettivamente il Team Europe e il Team World dal prossimo anno e, quest'oggi, gli organizzatori della competizione a squadre hanno svelato il nome del sostituto dello svedese.

Sarà Yannick Noah il nuovo capitano degli europei; mentre a prendere il posto di McEnroe ci penserà Andre Agassi.

Laver Cup - Yannick Noah sostituirà Bjorn Borg dal 2025: sarà lui il capitano del Team Europe

"Sono davvero onorato di essere stato scelto per assumere il ruolo di capitano del Team Europe nella Laver Cup.

Sono stato fuori dai giochi per un po', per fare la mia musica, ma sono davvero entusiasta di questa nuova avventura" , ha detto Noah al sito ufficiale del torneo. “Amo le competizioni a squadra, le emozioni che trasmettono, conoscere i ragazzi, come sono dentro e fuori dal campo come persone: sarà fantastico.

Inoltre non vedo l'ora di rivedere Andre dopo un paio di decenni e di affrontarlo. Forse sono diventato un po' più dolce adesso, ma il mio spirito competitivo è sempre vivo. Voglio che il Team Europe vinca! " .

Yannick Noah received a special message about becoming the Team Europe Captain starting with Laver Cup San Francisco 2025. pic.twitter.com/kH1EOBfDSj — Laver Cup (@LaverCup) May 29, 2024

Borg ha così accolto Noah. "Non riesco a pensare a una persona migliore del mio buon amico Yannick per assumere questo ruolo. È un grande campione, un leader e una persona a cui piacerà far parte di questa competizione tanto quanto me.

Ovviamente auguro a lui e al Team Europe tanto successo nel corso degli anni” .