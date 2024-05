Jannik Sinner numero uno virtuale: sfida in chiave ranking a Novak Djokovic

Buona la prima di Jannik Sinner al Roland Garros, l'azzurro ha vinto senza patemi all'esordio contro Eubanks ed ha almeno confermato il risultato raggiunto lo scorso anno qui a Parigi. In questi dodici mesi è cambiato davvero tanto e l'azzurro ora è uno dei principali favoriti per la vittoria del torneo.

I problemi fisici all'anca sembrano ormai acqua passata ma oltre al torneo gli appassionati di tennis e i tifosi italiani osservano la situazione in chiave ranking Atp. Osservando in questo momento andremmo incontro a un risultato storico, al momento Sinner è numero uno al mondo e sarebbe il primo tennista italiano della storia a raggiungere questo risultato.

Da ora a fine stagione l'azzurro avrà diverse opportunità per superare Djokovic ma ora è davvero molto interessante. Sinner infatti non ha punti da difendere da qui alla fine del torneo a Parigi mentre Djokovic deve difendere il titolo e di fatto senza almeno la finale Djokovic perderebbe lo scettro di numero uno al mondo.

Tra l'altro Sinner può diventare numero uno con lo stesso risultato di Djokovic nel corso del torneo e addirittura perdendo la finale contro il serbo. Tra l'altro Jannik ha già davvero un ottimo bottino di vantaggio rispetto ad Alcaraz, Medvedev e Zverev.

Sempre per il ranking virtuale Medvedev avrebbe al momento scavalcato in classifica Zverev mentre ci sono tante situazioni da valutare. Restando in tema Top 10 e osservando la situazione attuale crescita per Hubert Hurkacz e Alex De Minaur che, nonostante la poca propensione alla terra, potrebbero ottenere il Best Ranking nel corso di questo torneo.

Ovviamente è ancora presto ma ci sono già alcune cose da osservare e la cosa certa è che Sinner è il numero uno virtuale e proprio qui a Parigi può fare la storia del tennis italiano.