Roland Garros: Atmane come Djokovic all'Us Open 2020, no alla squalifica e polemiche

La prima giornata del Roland Garros ancora deve finire e ha regalato grosse emozioni e clamorose sorprese. Il finalista di Roma Nicolas Jarry è uscito a sorpresa ad esempio contro l'idolo di casa Moutet mentre il polacco Hubert Hurkacz si è salvato vincendo in cinque set e rimontando nel finale.

Debutto positivo per il super favorito Carlos Alcaraz che lascia solo quattro game all'americano Wolf, sicuramente non un terraiolo. Le gare ancora devono terminare e in questi minuti è esplosa una polemica non da poco al Roland Garros.

Durante il match disputato sul campo 12 tra il tennista francese Atmane e l'austriaco Ofner è avvenuto un episodio piuttosto grave. Nel quarto set, sul 2 a 1 per il francese, Atmane in uno scatto di rabbia e a gioco fermo ha lanciato con la racchetta la pallina sugli spalti ed ha colpito una signora del pubblico.

Per diversi minuti il gioco è rimasto fermo con Ofner che chiedeva la squalifica del tennista e il giudice di sedia che è rimasto a parlare con il supervisore. Alla fine dopo una lunga attesa ed una grande polemica le parti hanno deciso per proseguire il match, tra lo stupore generale e il grosso fastidio di Ofner.

Qualche anno fa, come tutti voi ricordate, Novak Djokovic per un episodio abbastanza simile fu squalificato agli Ottavi di finale degli Us Open con il giudice di sedia che non esito' a cacciare il numero uno al mondo e squalificarlo tra lo sgomento generale.

Stavolta non è andata così e questa scelta sta facendo molto discutere. Sui social diversi tifosi e addetti ai lavori stanno commentando la vicenda e l'insinuazione principale riguarda il fatto che Atmane sia francese e tutti abbiano optato per una decisione 'casalinga'

Nessuno ha apprezzato e sono ore di polemiche sui social contro il Roland Garros. Ecco uno dei tweet a riguardo e proseguono le polemiche:

Wow.



On court 12, Atmane hit a spectator with a ball in frustration.



Ofner wanted disqualification, umpire and supervisor disagree.



Surprised with this decision … pic.twitter.com/zrDWJhln5j — José Morgado (@josemorgado) May 26, 2024

Ojalá pierdas #ATMANE tiraste el pelotazo de calentón le diste a una señora y no fuiste capaz de ir a disculparte 🤦‍♂️. @rolandgarros #RolandGarros pic.twitter.com/bOsnK5d8Fr — Josébladef619 (@Josebladef619) May 26, 2024

Ecco il video di questo increscioso incidente: