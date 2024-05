Casper Ruud ha dovuto fare gli straordinari - è sceso in campo due volte nel giro di poche ore quest'oggi - per riuscire a conquistare uno stesso torneo tre volte e laurearsi campione a Ginevra. La pioggia non gli ha permesso di disputare la semifinale contro Flavio Cobolli ieri pomeriggio, ma il norvegese ha superato gli ostacoli annullando un match point all'italiano in mattinata e raggiungendo Tomas Machac all'ultimo atto del Gonet Geneva Open.

Un ultimo atto in cui ha trovato la forza di reagire nella parte finale del set inaugurale e che ha chiuso con il punteggio di 7-5, 6-3. Tanti i rimpianti per il tennista ceco che avrebbe potuto dare una scossa alla partita aggiudicandosi il primo parziale.

Atp Ginevra - Ruud batte Machac e cala il tris. Mpetshi Perricard, 1º titolo a Lione

Machac ha siglato il break a zero nel terzo game e gestito i suoi turni di battuta con grande calma fino al fatidico 5-4, istante in cui l'inerzia si è spostata dall'altra parte del campo.

Il ceco ha commesso doppio fallo sul set point e si è completamente spento sotto il peso delle occasioni non trasformate. Ruud ha fiutato l'occasione e colpito in profondità con il dritto pareggiando 5-5. Il 23enne ha continuato a percorrere il sentiero sbagliato e perso il servizio anche sul 5-6 avventurandosi in malo modo nei pressi della rete.

Il nativo di Oslo ha sfruttato il momento favorevole, si è portato rapidamente sul 3-0 nel secondo set e non ha concesso nessuna chance al rivale per rientrare in carreggiata. Per lui si tratta del dodicesimo titolo in carriera.

Giovanni Mpetshi Perricard ha impiegato solo otto partite per sbloccarsi e trionfare per la prima volta nel circuito maggiore. Il giovane tennista francese ha cancellato un match point a Tomas Martin Etcheverry e sollevato al cielo il trofeo a Lione, città in cui è nato.

L'argentino non ha conseguito l'obiettivo al terzo tentativo e dovrà analizzare le cose che non hanno funzionato in un'altra finale in cui si è mostrato titubante e impreciso. Avanti nella prima frazione, Etcheverry ha sfiorato il doppio break e si è poi sciolto sotto i colpi un devastante Mpetshi Perricard, che ha fatto il brutto e il cattivo tempo grazie alla sua potenza.

Il giocatore di La Plata ha rialzato la testa lasciando per strada un solo game nel secondo, ma nei clutch moments tremato nonostante gli aiuti di Mpetshi Perricard. Il classe 2003 ha sbagliato due clamorosi colpi al volo nel tie-break decisivo e solo quel coraggio degno della sua età gli ha consentito di non pensare ai gratuiti ma solo al punto successivo. Una tattica che ha dato i suoi frutti considerando che la disputa è terminata 6-4, 1-6, 7-6( 7) in suo favore.