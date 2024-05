Roland Garros Draw M - Sinner fortunato ma pesca Alcaraz. Nadal subito con Zverev

C'era molta attesa soprattutto per il suo sorteggio ed è andata malissimo. Rafael Nadal pesca subito un big in quello che potrebbe essere (molto probabilmente) il suo ultimo Roland Garros. Lo spagnolo si trova nella parte alta del tabellone e affronterà Alexander Zverev al primo turno, il tedesco che nel 2022 sfiorò la vittoria contro il King of Clay ma che fu protagonista di un gravissimo infortunio.

Buon sorteggio d'altro canto sia per il numero uno al mondo Novak Djokovic che per il nostro Jannik Sinner, sfide tutt'altro che improbabili nei primi turni. Potenzialmente possibile semifinale tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, ma per Rafa il tabellone si preannuncia durissimo.

Grandissimo match tra due leggende di questo sport come Stan Wawrinka ed Andy Murray, sfida al primo turno in quello che potrebbe essere l'ultimo Roland Garros per entrambi. Non è andata male neanche a Jannik Sinner: l'azzurro ha pescato Eubanks al primo turno mentre potrebbe affrontare il vincente tra Borna Coric e Richard Gasquet al secondo turno, possibili Ottavi contro Jarry mentre ai Quarti sfida contro l'amico Hubert Hurkacz, insomma calcolando la terra un tabellone non impossibile per il campione azzurro che però in semifinale beccherà uno tra Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas.

Va malissimo proprio allo spagnolo che dopo un buon inizio potrebbe beccare Auger Aliassime agli Ottavi e uno tra Rublev e Tsitsipas ai Quarti di finale. Insomma tutt'altro che semplice il suo cammino e intriga la possibile semifinale contro il nostro Jannik.

Capitolo italiani: Nardi, Arnaldi e Sonego nello stesso lato di tabellone con possibile sfida al secondo turno tra Luca Nardi e Matteo Arnaldi. Sonego ancora con Ugo Humbert, Fognini debutterà contro Botic Van de Zandschulp.

Ecco il tabellone del Roland Garros maschile: