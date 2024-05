Atp Ginevra - Novak Djokovic festeggia il compleanno con la vittoria numero 1100

Carlos Alcaraz parte per Parigi: gli aggiornamenti in vista del Roland Garros

Provino decisivo per Jannik Sinner: l'azzurro tra poco sul Philippe-Chatrier

Djokovic, questione di rispetto: "Per me sarà sempre Nadal il favorito a Parigi"

La francese se la vedrà con Danielle Collins , giustiziera di Katerina Siniakova . Marketa Vondrousova soffre nel primo parziale e poi travolge Magdalena Frech 5-7, 6-1, 6-0. La campionessa in carica di Wimbledon troverà dall’altra parte della rete Anhelina Kalinina .

La giocatore italiana si è purtroppo ritirata sotto 0-4 per un problema fisico. Completati finalmente gli ottavi di finale a Strasburgo, torneo fortemente condizionato dalla pioggia. Una la vera sorpresa delle giornata, perché Elina Svitolina ha perso in tre set, incassando un severo 1-6, contro Clara Burel .

Il francese ha eliminato in due set un Frances Tiafoe sempre più in crisi di risultati.

Fritz, invece, nonostante abbia avuto il merito di rientrare in partita nel momento più difficile, si è arreso al connazionale Alex Michelsen 6-4, 4–6, 7-5. Sarà Arthur Rinderknech ad affrontare Luciano Darderi ai quarti di finale dell’evento ATP 250 di Lione.

In apertura di secondo set, il belgradese ha completamente perso l'orientamento e rischiato di subire un pesante 0-4. Hanfmann ha sprecato una chance del doppio vantaggio e non ha più aggiornato il suo score. Proprio negli ultimi istanti di partita, Djokovic si è sciolto e regalato alcuni punti da vero Djokovic agli spettatori.

Djokovic ha brekkato il tedesco nel sesto game imponendosi con il dritto, ma ha faticato tantissimo nei successi turni di battuta. Sul 4-2 ha rimontato da 15-40 e sul 5-3, gioco in cui la partita è stata interrotta per circa un'ora dalla pioggia, cancellato cinque palle break chiudendo poi con due provvidenziali ace.

Considerando il livello che è abituato ad esprimere, però, il campione serbo non può dirsi del tutto soddisfatto dell'esordio al torneo ATP 250 di Ginevra. Tanti gli alti e bassi vissuti durante la disputa contro Yannick Hanfmann ; una disputa che solo nel finale lo ha visto ritrovare fiducia e terminata con un doppio 6-3.

Nel giorno del suo 37esimo compleanno, Novak Djokovic si è regalato la vittoria numero 1100 nel Tour ATP diventando il terzo giocatore in grado di raggiungere tali cifre dopo Jimmy Connors ( 1274) e Roger Federer ( 1251) .

