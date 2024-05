Laver Cup - Andre Agassi sarà il nuovo capitano del Team World dal 2025

Il Team World avrà un nuovo capitano alla Laver Cup a partire dal 2025, quando il torneo a squadre ideato da Roger Federer si disputerà a San Francisco. A sostituire John McEnroe sarà un'altra leggenda americana, ovvero Andre Agassi.

Il nativo di Las Vegas inizierà a farsi un'idea chiare dell'evento osservandolo con attenzione dal 20 al 22 settembre alla Uber Arena di Berlino.



Andre Agassi (@AndreAgassi) is ready to lead Team World to victory when he takes over as Captain for Laver Cup 2025. pic.twitter.com/wd2QW8bcmm — Laver Cup (@LaverCup) May 22, 2024

"Sono davvero onorato di accettare l’invito a diventare il Capitano della squadra del Team World della Laver Cup.

Il livello competitivo della Laver Cup è fuori scala ed è facile capirne il motivo. Sei lì con la squadra, i tuoi colleghi, i ragazzi che rispetti e tutti hanno una responsabilità" , ha spiegato Agassi al sito ufficiale della Laver Cup.

"Per me la chiave sarà comprendere e gestire le esigenze dei giocatori durante tutto l’anno e conoscerli davvero in modo da poter selezionare gli abbinamenti che ci daranno le migliori possibilità di ottenere vittorie e portare a casa la Laver Cup.

Spero di poter costruire un rapporto, rispetto e fiducia con i giocatori come ha fatto John e non vedo l'ora di assumere questo ruolo, non è un ruolo che prendo alla leggera" .