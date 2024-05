Entry list Atp Queen's - Carlos Alcaraz a caccia del bis: c'è Musetti al via

Ecco gli alternates, pronti a entrare nel tabellone principale in caso di nuove rinunce:

Altri due italiani, invece, proveranno a non disputare le qualificazioni: Matteo Arnaldi è il primo degli alternates, mentre è un po' più indietro Flavio Cobolli (sesto).

Anche il danese Holger Rune e lo statunitense Ben Shelton saranno ai nastri di partenza della competizione. L'Italia è già certa di essere rappresentata da nel main draw Lorenzo Musetti, che proverà a trovare confidenza con l'erba (superficie che non premia molto il suo gioco).

Ben 10 giocatori della top 20 mondiale hanno scelto di giocare lo storico torneo del Queen's per prepararsi al terzo Grande Slam dell'annata: a contendere il trofeo al giovane spagnolo saranno, seguendo l'ordine delle teste di serie, Grigor Dimitrov, Alex De Minaur e Taylor Fritz.

