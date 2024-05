Atp Lione - Luciano Darderi vola nei quarti. A Rabat Lucia Bronzetti vince il derby

Luciano Darderi si conferma un giocatore assolutamente competitivo sulla terra battuta. L'italiano, numero 47 in classifica ha superato Adrian Mannarino, numero 22 Atp col punteggio di 7-6 6-3 e si è qualificato per i quarti di finale del torneo Atp 250 di Lione.

Una stagione in continua ascesa per Darderi che sarà di certo uno dei giocatori maggiormente da evitare all’esordio al Roland Garros per le prime 32 teste di serie. Il match di ottavi di finale è iniziato con un break di Darderi a Mannarino con l'italo-argentino che però ha ceduto immediatamente il servizio nel game successivo.

L'uso massiccio della palla corta da parte di Darderi ha creato non poche difficoltà al francese nella partita. Darderi ha avuto diverse possibilità di strappare il servizio al suo avversario sia nel quinto che nel settimo game ma Mannarino è riuscito a salvarsi in ogni occasione.

Darderi invece ha tenuto in maniera abbastanza agevole tutti i suoi giochi. Nell'undicesimo game sul 30-30 Mannarino ha perso il punto e ha letteralmente disintegrato la racchetta, prendendo un warning, ma è riuscito a tenere la battuta salvando altre palle break.

Al tie break Darderi è riuscito a dare sostanza alla sua supremazia vincendo il primo set per 7 punti a 4. Nel secondo set è stato ancora Darderi ad andare avanti per primo con un break, l'italiano è volato sul 4-1, ha perso il servizio consentendo a Mannarino di tornare sul 4-3 ma poi ha strappato di nuovo il servizio al tennista francese chiudendo set e partita per 6-3 al primo match point.

Darderi ora attende il vincente della sfida tra Rinderknech e Tiafoe.

Wta Rabat, Lucia Bronzetti vince il derby contro Martina Trevisan

Lucia Bronzetti ha vinto il derby contro Martina Trevisan al torneo Wta 250 di Rabat in Marocco.

Sulla terra battuta - torneo nel quale è campionessa in carica - la giocatrice riminese si è imposta col punteggio di 6-2 6-3. Prima parte di primo set contrassegnata da grande equilibrio, poi Bronzetti sul 3-2 ha accelerato e ha strappato per due volte la battuta alla sua avversaria.

Il secondo set è stata la fiera del break: ce ne sono stati 4 nei primi 4 giochi. Bronzetti è stata la prima a riuscire a tenere un turno di servizio nel quinto game e poi ha chiuso parziale e partita. Ora per lei ci sarà la vincente della sfida tra Wang e Stearns.