Atp Ginevra - Cobolli, super rimonta contro Shelton. Ok Cocciaretto-Trevisan a Rabat

Lo statunitense ne ha approfittato e ha chiuso comodamente 6-4. Shelton ha beneficiato della fiducia accumulata e siglato il break anche in apertura di secondo set. È nell'ottavo game che le cose sono cambiate e Cobolli ha rialzato la testa esercitando sempre più pressione sul rivale: un pazzesco recupero nei pressi della rete gli ha permesso di pareggiare i conti.

Il settimo game ha indirizzato la sfida verso Shelton, perché Cobolli ha affossato in rete il rovescio in uscita dal servizio e ceduto la battuta nell'istante meno opportuno.

È una vittoria che vale doppio per il valore del tennista eliminato e il modo in cui è arrivata. L'italiano ha conquistato i quarti di finale al torneo ATP 250 di Ginevra - dove affronterà Alexander Shevchenko - superando Shelton con il punteggio di 4-6, 7-6( 1) , 6-2.

Quella di oggi vale più di una normale rimonta. Flavio Cobolli ha aspettato il suo momento senza lasciarsi mai condizionare dal rendimento al servizio di Ben Shelton e costruito, minuto dopo minuto, le basi per abbattere il castello di certezze in cui si era accomodato il suo avversario.

