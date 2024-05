Atp Lione - Darderi supera Daniel, subito fuori Sonego. Bronzetti agli ottavi a Rabat

Sono diciassette le partite disputate da Lorenzo Sonego nel circuito maggiore quest'anno: sei quelle vinte e undici quelle perse. Anche a Lione, il tennista piemontese ha deluso le aspettative e abbandonato anzitempo un evento che avrebbe potuto conferirgli un po' di fiducia in vista del Roland Garros.

E, invece, le cose sono andate ancora male: a batterlo 6-3, 6-4 ci ha pensato Giovanni Mpetshi Perricard. Il francese è stato impeccabile al servizio - cinque i punti lasciati per strada nei due set - e non ha concesso alcuna occasione a Sonego.

Atp Lione - Ok Darderi, fuori Sonego. Bronzetti avanza a Rabat

L'azzurro ha consegnato il break in apertura sbagliando un brutto smash e fatto fatica a trovare le misure in risposta. La musica non è cambiata nel secondo set, indirizzato dal quinto game e - nello specifico - da una palla corta mal calibrata da Sonego.

Che Luciano Darderi avesse dentro di sé quello spirito in grado di non arrendersi mai lo si era già capito da tempo. Al torneo ATP 250 di Lione, l'italo-argentino ha dimostrato nuovamente di possedere una discreta tenuta mentale.

Sotto sia nel primo che nel secondo parziale, Darderi è riuscito a chiudere 7-5, 7-6( 3) contro Taro Daniel e ha raggiunto la testa di serie numero tre Adrian Mannarino agli ottavi di finale. Darderi ha recuperato lo svantaggio sul 3-4 ed effettuato il sorpasso definitivo nel dodicesimo game dopo aver cancellato due pericolose palle break nel gioco precedente.

Nella seconda frazione di gioco si è ritrovato spalle al mure in due circostanze, ma risolto la situazione sul 4-5 aggiudicandosi uno degli scambi più duri del match. Il tie-break ha premiato proprio il coraggio di Darderi e presentato un conto salato a Daniel.

A Ginevra non ci sarà la tanto attesa sfida tra Novak Djokovic e Andy Murray. Lo scozzese si è infatti arreso 5-7, 2-6 a Yannick Hanfmann. Lucia Bronzetti parte benissimo al WTA 250 di Rabat. L'italiana ha dominato in lungo e in largo contro la wild card Malak El Allami e si è imposta con un sonoro 6-1, 6-0.