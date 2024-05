Entry list Halle - Jannik Sinner guida un tabellone ricco di stelle: tanti top al via

Da domenica 26 maggio avrà inizio il Roland Garros, uno degli eventi più importanti e prestigiosi del panorama tennistico. Con la sua conclusione, terminerà anche la stagione sulla terra battuta, aprendo le porte alla finestra dedicata ai tornei sull’’erba.

Due sono i tornei che preparano i tennisti a Wimbledon, Halle e il Queen’s. Entrambi hanno già annunciato le entry list dei tabelloni principali. In particolar modo, il torneo tedesco, che andrà in scena dal 17 al 23 giugno, disporrà di un parterre di tutto rispetto.

Il nome di spicco è quello di Jannik Sinner, la cui presenza è al momento confermata. Qualora l’azzurro dovesse superare i problemi all’anca che lo stanno affliggendo, sarà testa di serie numero uno, approfittando anche dell’assenza di Novak Djokovic.

Il campione in carica agli Australian Open non sarà però l’unica grande stella presente nell’Atp 500.

Insieme a lui ci saranno anche Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Hubert Hurkacz e Stefanos Tsitsipas, menzionando solo i top 10. Presenti anche due azzurri, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi, che si affaccerà per la prima volta sui campi in erba.

Assente invece Carlos Alcaraz, che opterà invece per il Queen’s. Parallelamente ad Halle, come abbiamo detto, ci sarà il torneo con sede a Londra, vinto per due volte da Matteo Berrettini nel 2021 e nel 2022.

Lo spagnolo guiderà il seeding. Dietro di lui tennisti di livello come Grigor Dimitrov, Alex De Minaur, Taylor Fritz e Holger Rune. Unico azzurro in tabellone principale Lorenzo Musetti.