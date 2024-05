Atp Ginevra - Cobolli, buon debutto contro Karatsev. Cocciaretto avanza a Rabat

L'italiano comincia bene l'avventura in Svizzera

Chi vincerà il Roland Garros? Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic: le quote

Camila Giorgi nella bufera, l'ex padrone di casa: "Sei mesi di affitto non pagati"

Agli ottavi la marchigiana dovrà affrontare la 21enne cinese Bai Zhuoxuan. Eliminata invece Nuria Brancaccio, che ha però impensierito e non poco la cinese Xiyu Wang (sesta del tabellone): 7-6, 7-5 il risultato finale.

Il toscano ha fallito l'opportunità di chiudere i conti nel primo parziale sul 5-4, ma si è rifatto successivamente strappando la battuta al giocatore 30enne (7-5). Poi un assolo dell'azzurro, che ha concesso appena un game a Karatsev in tutto il set, chiuso 6-1 dopo l'iniziale vantaggio di 5-0.

Flavio Cobolli ha debuttato nel migliore dei modi nella competizione su terra rossa, in programma proprio a una settimana dall'inizio del Roland Garros. Il 22enne di Firenze ha sconfitto il russo Aslan Karatsev abbastanza nettamente: mentre il primo set è stato combattutissimo, nel secondo l'italiano (sfruttando il momento favorevole di essere in vantaggio) è riuscito a dilagare nel punteggio e a garantirsi la qualificazione al prossimo round.

I match di primo turno nel tabellone principale dell'Atp 250 di Ginevra sono cominciati ufficialmente nella giornata di lunedì. Il torneo svizzero si è assicurato maggiore curiosità con la partecipazione del numero uno al mondo Novak Djokovic: il serbo esordirà nei prossimi giorni contro il vincente della sfida tra Yannick Hanfmann e Andy Murray (che tutti i fan attendono naturalmente per rivedere una battaglia con il nativo di Belgrado).

