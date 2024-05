Atp Roma - Alexander Zverev trionfa 7 anni dopo: è il sesto '1000' della carriera

Gli si è presentata davanti una grandissima occasione e lui, in memore delle imprese passate, l'ha saputa cogliere al volo. In una finale davvero impronosticabile alla vigilia del torneo (così come le stesse semifinali), è stato Alexander Zverev a laurearsi nuovamente campione degli Internazionali d'Italia.

7 anni dopo l'indimenticabile successo ai danni di Novak Djokovic, il tedesco è tornato a vivere quell'emozione di vincere al Foro Italico di Roma davanti a un pubblico italiano che lo ha sostenuto tantissimo, soprattutto nelle ultime sfide.

Sono serviti due set al nativo di Amburgo per domare il cileno Nicolas Jarry, che può essere naturalmente soddisfatto dell'avventura e del livello di gioco dimostrato in queste due settimane. Si tratta del sesto titolo Masters 1000 della carriera per Sascha, che ha sorpassato anche Daniil Medvedev nel ranking Atp: ora è quarto con 50 punti di vantaggio sul russo e un divario netto sul resto del circuito (dal sesto in giù).

Il match

A inizio match entrambi sono partiti benissimo al servizio, non avendo particolari difficoltà a conservare i rispettivi turni. Il cileno è stato abilissimo, sotto 3-4, a recuperare da 15-40 e non concedere il break al suo avversario, che ha in quel momento cominciato a cambiare decisamente marcia e a dimostrarsi superiore negli scambi lunghi da fondo campo.

Sul 4-5, però, la situazione si è riproposta e questa volta il 28enne ha pagato dazio e concesso il set al tedesco (6-4). Il secondo parziale si è confermato praticamente identico al primo, con Jarry ad avere i maggiori problemi in battuta a concedere troppo al rivale soprattutto nel momento cruciale.

Sotto 4-5, il cileno è riuscito ad annullare due championship point e a restare ancora in partita. Sul 6-5 in favore di Sascha, il giocatore di Amburgo ha trovato il guizzo per trasformare un match point e potersi lasciare andare ai festeggiamenti.