Ora è ufficiale: lo spettacolo delle Atp Finals resta a Torino fino al 2027

Fiducia ai grandi risultati raggiunti e ottenuti dall'Italia in questo triennio. Lo spettacolo e il palcoscenico delle Nitto Atp Finals resteranno a Torino per altri due anni: la notizia, già nell'aria da qualche mese, è stata ufficializzata proprio in queste ore.

Il contratto che legava la competizione al capoluogo piemontese è stato prolungato dal 2025 fino al 2027: dunque, ci saranno almeno altre 4 edizioni tutte da vivere al PalaAlpitour, compresa quella di novembre. I numeri del 2023 hanno spinto a questo tipo di conferma: si parla di un impatto economico di 306.3 milioni di euro, di cui 240.6 di ricaduta economica netta sul territorio, e quasi 200 mila biglietti venduti.

A quanto pare sono state accantonate, quanto meno dopo il 2027, le candidature di Spagna, Stati Uniti e Arabia Saudita (che si è aggiudicata le Finals del circuito femminile da questa annata). Ma l'Italia non si vuole accontentare e cercherà di migliorare la proposta per consolidare le Finals a Torino fino al 2030: l'Atp indirà una gara aperta alle offerte dei potenziali concorrenti, poi scatteranno tutte le valutazioni del caso per scegliere la migliore location.

Un'opportunità per Jannik Sinner

Ci saranno così due anni in più a disposizione per Jannik Sinner di trionfare davanti al pubblico di casa. L'altoatesino, dopo la finale conquistata nel 2023, ci riproverà in questa stagione: grazie alla vittoria degli Australian Open e una serie di altri risultati positivi (i titoli del Miami Open e dell'Atp 500 di Rotterdam), l'italiano è praticamente qualificato per il Torneo dei Maestri.

Difficile attualmente sapere con certezza quali saranno i suoi diretti avversari, considerando che l'annata è lunghissima e ci sono ancora tre Grandi Slam da disputare. Attesi Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, così come Daniil Medvedev: loro tre, insieme a Sinner, sono stati i grandi protagonisti dell'ultima edizione.