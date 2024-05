Piemonte Open - Finale tutta italiana tra Lorenzo Musetti e Francesco Passaro

Grande giornata per il tennis italiano al Piemonte Open. La finale di domani sarà tutta azzurra tra Francesco Passaro che continua il suo grande momento vissuto anche la settimana scorsa al Foro Italico al Masters 1000 di Roma e Lorenzo Musetti.

E' stata una giornata ricca di partite a Torino visto che si è dovuto recuperare il tempo perduto nei giorni scorsi per via della pioggia. Ma andiamo con ordine visto che nella stessa giornata si sono giocati quarti di finale e semifinali.

I quarti di finale hanno delineato semifinali tutte tra giocatori italiani. La testa di serie numero 1 del torneo Lorenzo Musetti ha eliminato in due set Felipe Meligeni Alves col punteggio netto di 6-1 6-3. Sempre nella parte alta del tabellone Luciano Darderi ha confermato ancora una volta di essere un giocatore pericolosissimo sulla terra battuta eliminando la testa di serie numero 3 Matteo Arnaldi col punteggio di 6-2 2-6 6-3.

Nella parte bassa del tabellone Francesco Passaro ha sconfitto nei quarti dopo una lunga battaglia Brandon Nakashima col punteggio di 7-5 6-7 6-1. Infine vittoria anche per Lorenzo Sonego che ha superato Jeffrey John Wolf col punteggio di 6-3 6-3.

Challenger Torino, Lorenzo Musetti elimina Luciano Darderi

Dopo un po' di riposo tra quarti e semifinali a Torino sono andate in scena due partite tutte italiane. Nella prima, vittoria nettissima di Francesco Passaro per 6-3 6-2 su un Lorenzo Sonego che continua nel suo momento non brillantissimo.

Nella seconda semifinale grandissima lotta tra la prima testa di serie Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Primo set vinto 7-5 dal giocatore di Carrara che poi ha conquistato anche il secondo parziale in un tie break fiume terminato 10 punti a 8.

Musetti ha chiuso il match point con il suo marchio di fabbrica, un rovescio vincente sulla linea imprendibile per Darderi. 7-5 7-6 il punteggio finale per Musetti.