Atp Roma - Fuori anche Stefanos Tsitsipas, prima semifinale 1000 per Nicolas Jarry

Il giocatore cileno supera in tre set Stefanos Tsitsipas, sarà lui a giocare la semifinale contro Paul

Ma ai vantaggi poi ha dovuto cedere con Jarry che si è potuto lasciare andare alla festa. Di sicuro grande delusione per Tsitsipas che viste le grandi eliminazioni e i forfait che hanno caratterizzato questo torneo di Roma ha di certo sprecato una grande occasione

Il punteggio da qui ha seguito regolarmente i servizio fino al 5-4 per il giocatore cileno. Qui Tsitsipas al momento di servire per rimanere nel match ha sentito la tensione del momento. Ne è nato un game fiume nel quale è risalito da 15-40 annullando due match point di fila.

Tsitsipas solido al servizio e molto efficace in risposta. Match con pochi errori da parte del greco che ha chiuso 6-3. Il secondo parziale è stato giocato punto a punto. Sul 6-5 Jarry, Tsitsipas ha il primo calo. Jarry ha strappato per la prima volta nella partita il servizio al greco e ha prolungato il match al terzo e set.

Nel primo set non c'è stato niente da fare per Jarry.

Ed ora affronterà in semifinale domani sera Tommy Paul. L'altra semifinale sarà tra Tabilo e Alexander Zverev .

E a Roma è la festa del Cile visto che in semifinale c'è anche Alejandro Tabilo. Jarry ha sconfitto in una bellissima partita di quarti di finale Stefanos Tsitsipas sul campo centrale con il punteggio di 3-6 7-5 6-4.

Quando si pensava che Stefanos Tsitsipas potesse essere il favorito del torneo o quanto meno della parte bassa, ecco che anche il giocatore greco lascia il Foro Italico. Nicolas Jarry prosegue il suo cammino e centra per la prima volta una semifinale in un torneo Masters 1000 .

