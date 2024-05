Piemonte Open - Finalmente si gioca: vittorie per Darderi, Fognini e Maestrelli

Wolf. Il 20enne di Pesaro ha conquistato il primo set per 7-5, mentre lo statunitense ha fatto suo il secondo parziale con il medesimo punteggio. La partita è stata sospesa sul 4-4 e 30-15, con servizio per l'americano.

Ora, per il 36enne, ci sarà l'attesissimo incrocio con il numero 3 del main draw Matteo Arnaldi.

Una presenza molto particolare per il sanremese, nuovamente allo Sporting a sedici anni dalla sua vittoria nel Challenger che gli consegnò il primo titolo in carriera nella categoria. Il ligure si è dimostrato superiore durante tutto il match, riuscendo a domare il romano con un netto 6-2, 6-3.

L'azzurro non ha cominciato nel migliore dei modi in entrambi i set (è finito sotto 3-1 nel primo e 2-0 nel secondo) ma ha saputo reagire e invertire la rotta, imponendosi col punteggio di 6-4, 6-3. Sul centrale è toccato poi a Fabio Fognini e Giulio Zeppieri affrontarsi.

6 i match che si sono riusciti a completare durante tutto il pomeriggio, prima che la pioggia tornasse a prendersi la scena in serata. Luciano Darderi , quinta testa di serie nel tabellone principale, ha impiegato meno di un'ora e mezza per battere l'argentino Camilo Ugo Carabelli.

Finalmente si gioca sul campo stadio del circolo della stampa Sporting a Torino, dopo due giorni in cui il maltempo non ha dato praticamente mai tregua e rinviato tutt i match previsti. Intorno alle 15:45 è cominciato a splendere il sole nella città piemontese e gli organizzatori hanno dato inizio al torneo Challenger 175 con i sedicesimi.

