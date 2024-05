Dal nostro inviato - Prestazione magistrale di Andrea Vavassori e Simone Bolelli sul Pietrangeli. Il pubblico ha risposto ancora presente e in un clima da Coppa Davis sostenuto i due tennisti di casa dal primo all'ultimo scambio intonando più volte il famoso "Po-po-po-po-po-po-poo" .

La coppia azzurra non è stata da meno, perché ha regalato spettacolo e gestito alla grande il complicato match vinto con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 17 minuti contro Wesley Koolhof e Nikola Mektic. Dopo Jasmine Paolini e Sara Errani - entrambe presenti sul campo a sostenere i connazionali - anche Vavassori e Bolelli avranno la possibilità di conquistare la finale agli Internazionali BNL d'Italia.

Per realizzare l'obiettivo dovranno battere la concorrenza di Marcelo Arevalo e Mate Pavic.

Atp Roma - Andrea Vavassori e Simone Bolelli volano in semifinale

Il match è iniziato con tre break: uno a favore di Koolhof e Mektic; due di Vavassori e Bolelli.

Dal 2-1, gli italiani hanno attivato il pilota automatico anche in risposta mettendo sempre in difficoltà i propri avversari. Con il doppio break in cassaforte, il set è terminato 6-4. Nella seconda frazione di gioco, Vavassori e Bolelli hanno portato a casa con merito e coraggio tutti i punti importanti gestendo alla perfezione le quattro chance offerte ai rivali in apertura.

Sull'1-1 hanno sorpreso nuovamente l'olandese e il croato lanciando un chiaro messaggio alla partita. Due i punti persi in battuta da quel momento con un vantaggio consolidato a suon di vincenti e giocate di qualità a rete.

WHAT A MOMENT 🤩🇮🇹🤩



Home hopes @BolelliSimone & @VavassoriAndre dismiss Koolhof/Mektic in stunning fashion 6-4 6-2 to reach the last four on HOME SOIL!!! @InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/v7RjI6aISB — ATP Tour (@atptour) May 16, 2024

Vavassori e Bolelli si sono intrattenuti con i fan per firmare autografi e scattare foto al termine della partita che li ha visti raggiungere le semifinali nella capitale.